В шоу "Маска" появятся Динозавр и Человек-зеркало

Каждое воскресенье в 20.10 в эфир НТВ выходит шоу «Маска», российская версия мирового хита The Masked Singer. В новом выпуске зрителей ждёт сюрприз: специальные гости – Динозавр и Человек-Зеркало – выйдут на одну сцену с полюбившимися участниками и представят свои музыкальные номера. Ни имён, ни фамилий, ни возраста, ни профессии – только голос и несколько подсказок от дебютантов «Маски».

Напомним, главная задача участников – сохранить инкогнито и сделать так, чтобы никто их не узнал. Маски успешно справляются с этой задачей и с каждым выпуском всё больше запутывают звёздное жюри. За это время какие только предположения не высказывали Филипп Киркоров, Валерия, Гарик Мартиросян, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Так, полной неожиданностью для жюри стала Туча: они ни разу не предположили, что двукратная олимпийская чемпионка в беге на средние дистанции Светлана Мастеркова может так профессионально петь. Не меньшей неожиданностью стали и другие выбывшие участники. Под масками Хамелеона, Мороженого, Слона, Робота и Паука скрывались телеведущий Вадим Такменёв, певец Стас Костюшкин, заслуженный артист России Алексей Глызин, Мисс Вселенная Оксана Фёдорова и участница популярной группы t.A.T.u. Лена Катина.

В шоу осталось шесть участников: Лев, Олень, Волк, Панда, Попугай и Яйцо, которым на протяжении шести выпусков удалось окончательно сбить с толку жюри.