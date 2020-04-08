Музсоюз ответил "Собеседнику" на обвинение во введении Мишустина в заблуждение

«Собеседник» попросил главу Российского музыкального союза (РМС) Андрея Кричевского пояснить его просьбу премьер-министру помочь обществам по управлению авторскими правами. Подробнее о том, почему в этом можно усмотреть как минимум лукавство, читайте здесь.

Вопрос: Не считаете ли вы, что в выигрыше от реализации этой формулы останутся не те, кто серьёзнее всего пострадал от ситуации, а те, кто продолжает получать доход (авторские общества, авторы, производители фонограмм), либо не относится к категории нуждающихся в помощи (топ-исполнители)?

Ответ: Сектор креативной экономики, в частности, музыкальная индустрия, понесла колоссальные потери из-за пандемии коронавируса и оказалась как никогда в тяжелой ситуации.

Российский музыкальный союз как организация, которая изначально задумывалась для всесторонней поддержки развития музыкальной сферы в сложившейся ситуации не мог остаться в стороне. Нами была проведена серия рабочих встреч с представителями музыкальной индустрии и коллегиально были выработаны меры по поддержке сферы, которые на наш взгляд могли бы стать наиболее действенными в сложившейся ситуации. Выработанные предложения легли в основу обращения к главе Правительства Российской Федерации.

Все наши предложения связаны с поддержкой индустрии в опорных моментах и касаются только законодательного регулирования данной отрасли. Чтобы помочь музыкальной индустрии, правительству не нужно тратить бюджетные средства – достаточно точечных регуляторных новаций и стабилизации налогового режима. Именно этот тезис звучит в письме.

Изменение регулирования музыкальной индустрии назрело уже давно. Для нас очевидно, что в текущей модели распределения прибыли между дистрибьюторами (цифровыми площадками) и создателями контента доходы от цифровых сервисов лишь в небольшой степени позволяют заместить доходы от использования музыки в офлайн-пространстве. Если будет решена проблема несправедливого распределения таких доходов в цепочке дистрибуции, то вырастут доходы всех создателей контента и, как следствие, – тех, кто задействован в процессе его создания. Именно поэтому необходимы законодательные изменения, описанные в письме.

Для выхода из кризисной ситуации РМС предложил правительству РФ следующие меры, направленные одновременно на увеличение авторского вознаграждения и расширение репертуара цифровых сервисов:

1. Отказ от взимания НДС при сделках с авторскими и смежными правами – это позволит увеличить объем денег, остающихся в индустрии;

2. Отказ от взимания страховых взносов (возможно, на определенный период) – это позволит уже сейчас направить больше средств создателям контента;

3. Законодательные изменения, направленные на установление четкого механизма выплат цифровыми сервисами авторских вознаграждений;

4. Включение музыкальной индустрии в список сфер деятельности, наиболее пострадавших от пандемии – это даст доступ участникам индустрии к мерам государственной поддержки, которые системно реализуются для пострадавших сфер деятельности.

Консолидация усилий индустрии и государства поможет выработать по-настоящему эффективные и действенные механизмы поддержки для всех без исключения участников отрасли, в том числе и тех, кто профессионально сопровождает процесс создания контента и его доведение до широкой аудитории.

Оказав содействие основополагающим участникам музыкальной индустрии ─ тем столпам на которых и благодаря которым данная индустрия развивается как сектор экономики, ─ мы автоматически создаем предпосылки для укрепления всей индустрии на всех ее уровнях, в следствие чего каждый ее участник сможет не только выстоять в кризис, но и получить новые возможности.

Для того, чтобы найти конструктивное решение, необходимо обсуждать все варианты, и их необходимо генерировать уже сейчас. Мы надеемся, что в ближайшее время в СМИ и среди участников профессионального сообщества возникнет живая дискуссия вокруг этой темы.

С наилучшими пожеланиями,

Пресс-служба Российского Музыкального Союза.