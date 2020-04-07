Светлана Мастеркова: Шляпа Тучи в "Маске" весила четыре килограмма

Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова удивила своих поклонников – она оказалась блистательной певицей. В проекте НТВ «Маска» именно она скрывалась под маской Тучи.

Как спортсменка решилась на участие шоу и что для нее значат комплименты поп-короля Филиппа Киркорова, Светлана рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту Sobesednik.ru.

– Вы стали одним из самых неожиданных героев на проекте. Как отважились на съемки в музыкальном шоу?

– Когда поступило предложение участвовать в проекте, где нужно петь, я сказала, что не пою, и в караоке репертуар мой невелик. Несмотря на это, продюсер настоял на прослушивании. Мы общались по скайпу, я спела песни, которые мне нравятся, на русском и английском языках. То, как мы провели этот час, позитивное восприятие моих вокальных данных, хорошее настроение сделали своё дело.

Педагоги, обладающие профессиональным слухом, сразу поняли, что я глина в их руках. Результат – шесть прекрасных песен в моем исполнении.

– Расскажите о вашем костюме. Предлагали ли вам другие маски?

– Я одна из первых участников, кто увидел всю палитру предполагаемых костюмов. После обсуждений с командой «Маски» мы единогласно согласовали костюм Тучи. На картинке был образ Тучи в чёрных цветах, я была уверена, что так и будет вне рисунка. Но когда я увидела это произведение искусства, была в абсолютном шоке от блеска, шика и идеи великолепных профессионалов, команды костюмеров продакшн-компании «ВайТ Медиа».

Главная цель костюма – скрыть абсолютно все части тела. Сначала надевался серый тонкий костюм, что-то похожее на термобелье. Затем в ход шли первые перчатки телесного цвета, они крепились к рукаву водолазки, обувь, звук – и, наконец, само платье.

– Отдельного внимания заслуживает ваша шляпа!

– Со шляпой были сложности: в первую съёмку я практически не видела ничего вокруг, ориентировалась на голос, ведь в маску вшили черную сетку, чтобы уж точно уберечь тайну моей личности.

Сама шляпа очень тяжёлая, приходилось четко балансировать, чтобы избежать ее сдвига с головы, это важно, иначе я ничего не видела. Головной убор весил около четырех килограммов. В середине проекта шляпе добавили новые украшения, и она стала еще тяжелее. Но, как говорится, красота требует жертв.

– Как давно вы поете?

– Я не пою вообще, только в караоке могу исполнить пару песен. Этот проект раскрыл мои вокальные возможности. Каждый урок с преподавателями давался непросто, я боялась и была не уверена, что могу взять ту или иную ноту. Я очень комплексовала, но меня хвалили и вселяли уверенность, я так благодарна за это!

Продюсеры подбирали репертуар для меня, я пробовала разные композиции, если не получалось – выбирали другую. Помню, мне хотели дать песню Светланы Лободы, но не тут-то было – моих ресурсов оказалось мало.

– В одном из первых выпусков Филипп Бедросович кричал, что сходит с ума по Туче, что «хочет» ее. Как вы реагировали на такой комплимент от поп-короля?

– Я была не то что рада такой реакции – пребывала в настоящем шоке от происходящего! Очень этим гордилась.

Изначально я думала, что спою одну песню, и меня сразу номинируют на выход из проекта, но Филипп Бедросович придал мне сил и уверенности. Я хотела его радовать и удивлять дальше, но после песни Ветлицкой он стал холоден и потерял интерес…

Мне было грустно, петь больше не хотелось. Я думала про себя: «Да, я не Ветлицкая, не Жасмин. Я делаю сверх моих сил то, что с легкостью удаётся этим прекрасным певицам». Но когда я спела на испанском языке и услышала его, Короля, тёплые слова восхищения, я себе сказала: «Большей награды мне не нужно. Теперь я готова уйти».