Не пропустите онлайн трансляции Малого театра

Малый театр предоставил Sobesednik.ru расписание онлайн-трансляций в апреле. Театр планирует организовать на своем YT-канале 7 постановок текущего репертуара, эфиры вечерних спектаклей будут начинаться традиционно в 19:00, детских — по выходным в 14:00. Записи будут доступны в течение 24 часов после начала показа.

Расписание:



7 апреля: спектакль Владимира Бейлиса «Перед заходом солнца» по пьесе Г. Гауптмана. Это история о взаимной любви молодой женщины и пожилого человека. Деньги и алчность в этой постановке побеждают любовь. В ролях народные артисты России Борис Клюев, Елена Харитонова, артисты Игорь Петренко, Ирина Леонова и др.



10 апреля: спектакль «Маскарад». Над постановкой спектакля, приуроченной к 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, работал народный артист России Андрей Житинкин. Режиссер остаётся верен автору и рассказывает красивую историю любви и ревности, наполненную неподдельными эмоциями. Роль Арбенина здесь исполнил народный артист России Борис Владимирович Клюев.



14 апреля: «Недоросль» Д.И. Фонвизина. Пьеса была написана более двух столетий тому назад, но кажется созданной специально для того, чтобы предостеречь нынешнюю молодежь от повторения митрофанушкиных ошибок. Постановка Виталия Иванова.



17 апреля: «Король Лир». Главную роль в шекспировской трагедии режиссер Антон Яковлев доверил народному артисту России Борису Невзорову – актеру ярких красок и мощного темперамента.



21 апреля: постановка «Не все коту масленица». Над выпуском одной из самых остроумных пьес Островского работала команда во главе с режиссёром Виталием Ивановым. Артисты Малого театра расскажут поучительную историю о том, как богатый купец и его приказчик добивались руки скромной, но твердой в своих решениях девушки Агнии.



24 апреля: спектакль «Визит старой дамы» по пьесе Фридриха Дюрренматта в постановке израильского режиссера Илана Ронена. В центре сюжета – ответ на вопрос, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма. В ролях народные артисты России Людмила Титова, Василий Бочкарев, Александр Клюквин, Владимир Носик и др.



28 апреля: спектакль «Дети Ванюшина» по одноименной пьесе Сергея Найдёнова. Главные роли в нем исполнят народные артисты России Людмила Полякова и Борис Невзоров. Они играют родителей, размышляющих о судьбе своих детей, о том, как те будут жить дальше — с ними и без них. Спектакль для родителей и детей, а потому для всех и на все времена.



