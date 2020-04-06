Российские звезды подняли тему панических настроений в обществе: видео

Российские актеры снялись в комедийном ролике, где призвали не паниковать во время карантина и проводить время с пользой.

В ролике из девяти юмористических скетчей артисты на примере жизненных ситуаций призывают не ударяться в панику, а вместо этого использовать время вынужденной изоляции с пользой и максимальным позитивом.

Зоя Бербер (Лера из «Реальных пацанов») предлагает посмотреть на карантин как на возможность провести время с семьей, актер Михаил Башкатов призывает стать более терпимыми друг к другу, а, по мнению кэвээнщицы и актрисы Светланы Листовой, карантин — лучшее время для того, чтобы задуматься о разумном потреблении.

В четырехминутном ролике появляются и другие звезды российского кино и шоу-бизнеса — Денис Косяков, Мария Кравченко, Нелли Ермолаева, Андрей Родной, Артем Сучков, Константин Маласаев, Кирилл Русин. Все артисты являются резидентами креативного бюро «Тритамата», которое спродюсировало ролик.