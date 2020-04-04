"Умоляю, помогите": врачи бросили звезду сериалов с COVID-19 дома без лекарств

Больная коронавирусом Янина Бугрова утверждает, что медики бросили ее на произвол судьбы. Муж актрисы умер от рака, у нее есть лишь пожилая мать и маленький сын. Пока не зараженные...

Известная российская актриса Янина Бугрова заразилась коронавирусом. Вот уже несколько дней она не может получить медицинскую помощь. Роковая красотка, знакомая нам по фильмам и сериалам «Стервы», «Лесник», «Рыжие», «Светофор», «Муж счастливой женщины», та самая соблазнительница Гены Букина – Екатерина Викторовна из сериала «Счастливы вместе», молит о помощи.

«Скорая» отказалась забирать ее в стационар, так как у больной только начальная стадия заболевания. Температура спала, кашель душит, но это не показатель для медиков, которые три дня назад диагностировали у Бугровой коронавирус.

– Мне страшно за мою маму, — сквозь тяжёлый кашель говорит Янина, – и за моего четырёхлетнего сына, ведь они тоже могут заболеть. Моя мама Лариса Ренальдовна паниковала больше всех, за что ей сейчас огромное спасибо. Она меня сразу изолировала. Осталась у меня в квартире, а я пошла к ней. Она первая начала пользоваться маской и перчатками. Мой сын Родион ещё не понимает что со мной происходит, а мама сильно переживает. Мои друзья-врачи советуют мне каждый своё средство, в которых я уже запуталась. Стараюсь сохранять самообладание. Только что звонила на «горячую» линию, но они сказали, что это не в их компетенции, звоните в свою поликлинику.

– Янина, вы вызывали скорую помощь?

– Конечно! «У вас не критическое состояние, чтобы лежать в стационаре», – сказали медики. После того, как у меня диагностировали коронавирус, меня пообещали обеспечить лекарствами, но их так и не привезли. На следующий день после «скорой» я вызвала участкового врача. Пришёл пожилой человек, который боялся от меня заразиться. Он был в маске и замшелом халатике нараспашку. «Я не знаю, чем вас лечить», – сказал доктор, разводя руками. По его словам, должна была приехать спецбригада, но ее до сих пор нет. Сейчас приедут друзья, привезут лекарства, постараются купить имбирь, который стал стоить, как чугунный мост в Петербурге, а если точно, то от двух до пяти тысяч рублей за килограмм. Страшно, что у нас люди в момент беды начинают наживаться друг на друге, а не пытаются помочь.

В маминых закромах я поищу ромашку, буду пытаться бороться с болезнью средствами, которые у меня есть. Вот только пять минут тому назад мне мой друг по совету врача пытался купить в аптеке антибиотик, который совсем недавно был в свободном доступе, но антибиотик не продают, потому что нет назначения. Откуда мне взять назначение, если врачи ко мне не приходят? Замкнутый круг получается.

– Весь интернет пестрит новостью о том, что вы не соблюдали карантин, нарушили режим самоизоляции. А приехав из Франции, начали ходить по столичным ресторанам.

– Всё это наглая ложь! Я не была во Франции, меня никто не ловил и я никуда не сбегала. Смотрите на дату и место фотографии, опубликованной в моем инстаграм. Этот снимок теперь используют нечистоплотные СМИ в своих лживых публикациях обо мне. На самом деле фото сделано две недели тому назад в Красной поляне. Дальше рассказываю: сначала «скорая» приехала ко мне по месту прописки, а не по месту, где я нахожусь на самоизоляции, поэтому и подумали, что я сбежала. А я ведь не выхожу из дома, я понимаю всю опасность и ответственность.

Я вернулась из Сочи за два дня до начала карантина. Ни по каким ресторанам не хожу. Да и как я могу бывать в ресторанах, если они сейчас закрыты?! Заразилась я, видимо, в какой-то из очередей по дороге из Сочи. Может, в аэропорту? Кто же теперь поймет...

Начинается коронавирус с сильной температуры, которую я сбивала парацетамолом. Сейчас сильно болит горло. Мне очень тяжело без помощи врачей. Умоляю: помогите!

– Янина, а что в вашей творческой жизни происходит в последнее время?

– Только начала отходить от траура. Мы четыре года боролись с онкологией у моего мужа. Михаил ушёл год тому назад, ему было только пятьдесят лет. В прошлом году снялась в трёх сериалах. Мои поклонники меня могут увидеть в проектах «Весело и громко», «Балабол», «СеняФедя». Потихоньку прихожу в себя. Занимаюсь воспитанием сына. Сейчас мне необходимо выздороветь. Помогите, пожалуйста, получить медицинскую помощь!