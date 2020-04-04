Подключайтесь к беседе о прекрасном

4 апреля в 19.00 российский кинорежиссер Сергей Соловьев, автор знаменитой «Ассы» и внушительного списка прекрасных кинолент, а также Кирилл Разлогов, культуролог, кинокритик, журналист, автор программы «Культ кино» и множества работ по истории искусства и кинематографа выйдут в прямой эфир в приложении Zoom и пообщаются со всеми желающими.

Поэтому, если вы не знаете, чем еще украсить карантинный досуг, смотрите фильм великого Федерико Феллини «Восемь с половиной», а потом приходите в Chekhov.Center обсуждать его с грандиозными гостями.

Для участия в эфире вам необходимо скачать приложение Zoom (на смартфоне или компьютере) и перейти по ссылке «прямой эфир» на сайте.