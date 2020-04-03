Онлайн квартирник Басты

В эту пятницу, 3 апреля, в 19.00 Баста даст акустический концерт из дома с трансляцией на YT.

На самом деле это тоже один из плюсов самоизоляции, последние концерты Басты были масштаба залов типа «Олимпийский», из-за чего квартирники в домашних клубах канули в лету. Но все возвращается! В эту пятницу, 3 апреля, в 19.00 Баста даст акустический концерт из дома с трансляцией на канале YT Gazgolder.



Квартирник организован при поддержке бренда Head&Shoulders — миссия онлайн-квартирника – развлекательно-просветительская и дает возможность миллионам людей в любой точке планеты, находясь дома, насладиться хорошей музыкой и живым общением с известным музыкантом. Во время трансляции Баста пообщается со слушателями из разных городов и стран по видеосвязи.



«Вы знаете, что сейчас важно оставаться дома. Я надеюсь, вы относитесь к этому по-взрослому и ответственно. Мы хотим поддержать друг друга и создать настроение, с которым гораздо легче переживать эти дни», — обратился к поклонникам Баста.