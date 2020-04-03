Еврейский музей перевел занятия по профилактике агрессии в онлайн

Еврейский музей и Центр толерантности следом за остальными московскими культурными институциями по возможности переводят свои проекты в онлайн-формат. Так, в учреждении открыт набор на бесплатные виртуальные занятия по профилактике агрессии у подростков, сообщает пресс-служба музея. Контент предназначен для социальных работников, педагогов и родителей.

Кроме того, на сайте музея можно в виртуальном режиме посетить постоянную экспозицию. Оцифрованы некоторые тематические выставки. В том числе оцифрована экспозиция «(Не) время для любви», где представлены истории людей, переживших Холокост и встретивших в этих событиях любовь.

Также с 5 апреля на YouTube-канале Еврейского музея стартует серия бесплатных лекций культуролога Кирилла Светлякова «Возможна ли демократия в искусстве».