COVID-ART: Художники плетут коронавирус и рисуют на туалетной бумаге

Часть россиян в стремлении к прекрасному откликнулись на сетевой флешмоб #изоизоляция. Ценители искусства пытаются с разной степенью успешности воспроизвести в быту художественные работы прошлого.

Акцию уже поддержал «Эрмитаж» в своем аккаунте в Instagram. Музей опубликовал снимки скандинавского движения «Между искусством и карантином» (Tussen Kunst & Quarantaine).

Коллекцию косплея работ, хранящихся в Эрмитеже, можно найти в соцсетях по хештегам #эрмитаждома, #hermitageathome и #museumathome. Не все из них достаточно аутентичны, но над некоторыми инсталляциями ценители живописи явно поработали.

В Тамбовской области мастерица по плетению из джутового шпагата Галина Тен к 1 апреля закончила работу над инсталляцией коронавируса. «Мне хочется, чтобы этот сувенир хоть кому-то поднял настроение и напомнил, что, несмотря ни на что, жизнь продолжается. Я стараюсь относиться к ситуации с позитивом, что не мешает мне строго следовать правилам, предписанным карантинными мерами», — поделилась рукодельница в разговоре с РИА «ТОП 68». Диаметр модели составляет 30 сантиметров.

В Ярославском музее-заповеднике в отсутствии посетителей сотрудники разучили танец российской группы Little Big, которые так и не смогли в этом году поехать на «Евровидение» из-за коронавируса. Примечательно, что исполнили они его в костюмах ростовых кукол динозавра и медведя.

Тем временем дизайнеры из Амстердама Блаз Верняк и Гийома Рухмовски запустили со своими коллегами кампанию «Give-a-Sheet». Известные художники рисуют на обрывках туалетной бумаги (стратегическом запасе в период эпидемии, как показали мировые события) и их работы продаются по 25 долларов. Все вырученные средства с этих продаж пойдут в Фонд Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19.

Уличные художники в России вслед за своими европейскими коллегами высказались о карантине и эпидемии коронавируса. Екатеринбуржец Тимофей Радя отфотошопил свою известную работу «Я бы обнял тебя, но я просто текст». В его Телаграм-канале она появилась с надписью «Я бы обнял тебя, но карантин».

В том же Екатеринбурге в конце марта художник Vova GRB нанес на стену одного из городских зданий принт ОМОНовца с термометром.