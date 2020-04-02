Кина не будет, денег тоже: российские кинотеатры отчитались о рекордных потерях

Киноиндустрия подвела итоги последнего (до официального закрытия кинотеатров) уикэнда – с 26 по 29 марта. По данным «ПрофиСинема», общие сборы картин, входящих в топ-10, составили 10,3 млн рублей. Это в 22 раза ниже показателя предыдущего уикэнда (тогда было 229 млн рублей, и уже были закрыты кинотеатры, принадлежащие государству) и в 68 раз ниже уровня аналогичной недели 2019 года (28-31 марта; тогда сборы составили 702,9 млн рублей).

Больше всего накануне закрытия всех киносетей удалось собрать в России мультфильму «Тролли. Мировой тур» – 3 млн рублей за последний уикэнд и 124,6 млн за две недели, которые мультик продержался в прокате. Однако вряд ли этот показатель удовлетворил прокатчика, рассчитывавшего собрать значительно больше. На втором месте – «Бладшот», на третьем – «Джентельмены», продержавшиеся семь недель и собравшие в итоге 1,3 млрд рублей. Из российских лент в десятке оказался «Отель "Белград"» (912 тыс. рублей за 26-29 марта и 455,4 млн суммарно за четыре недели). Меньше всего повезло фильмам «Туннель: опасно для жизни», «Human Lost: исповедь неполноценного человека» и «Страшные истории для рассказа у костра». Им суждено было выйти в прокат всего на несколько дней, и российско-казахстанский ужастик «Страшные истории…» собрал в кинотеатрах лишь 42 тыс. рублей (650 долларов). Кинотеатров, показывавших его, было всего 30.