Аль Бано попросил россиян оставаться дома

Аль Бано и другие итальянские музыканты приняли участие в проекте #ПойДома от «Авторадио» и Attack Concerts. Они записали видеопослания для россиян, в которых поют для них песни и просят беречь себя.

Певца и композитора Аль Бано хорошо знают и любят в России, он частый гость популярного фестиваля «Дискотека 80-х». На днях артист, находящийся в самоизоляции, прислал видеопослание российским поклонникам, в котором исполнил а капелла попурри из своих хитов «Felicita» и «Ci Sara» и дал совет: «Чтобы победить этот злополучный коронавирус, и чтобы он к нам не проник и не причинил вреда, будьте дома!»В проекте #ПойДома поучаствовали и другие известные итальянцы – Pupo, Savage, In-Grid. Певица In-Grid записала домашнее видео, в котором поет песню Майи Кристалинской «Нежность», Pupo исполнил другой русский хит – «Есть только миг», а Savage – свою знаменитую песню «Only You». При этом Savage обратился к аудитории с такими словами: «Привет, Россия! Я люблю вас, россияне. Пожалуйста, оставайтесь дома».

Самыми сильными по эмоциям были слова Pupo: «Я хотел поблагодарить русских друзей и братьев за огромную помощь, которую вы оказываете моей Италии и нам, итальянцам, в эти сложные моменты. Я был просто уверен, что российские братья никогда не бросят нас в беде. Спасибо от Pupo и спасибо от всей Италии».

В проекте #ПойДома с каждым днем все больше российских и зарубежных участников. Недавно к нему присоединился шведский музыкант Тим Норелл из группы Secret Service, который написал в самоизоляции новую песню и показал фрагмент только слушателям и подписчикам «Авторадио». В числе участников также лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, Юлианна Караулова, Emin, Jony и многие другие.

Песни, записанные артистами дома, звучат в эфире «Авторадио» в рамках шоу «Мурзилки Live», а видео появляются на YouTube и в соцсетях. Так музыканты стараются поддержать всех, кто сейчас находиться в режиме самоизоляции.