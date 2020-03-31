Муж Елизаветы Боярской рассказал об "адовом" разводе

Актер Максим Матвеев, 37-летний муж Елизаветы Боярской, рассказал, как непросто дался ему развод с первой супругой Яной Сексте.

– Может быть, кому-то другому такие решения даются легко, – признался актер в Инстаграм-интервью писательнице Елене Афанасьевой, – но для меня это было трудное решение. Говоря современным языком, это было адово, это сложно было. Надо отдать должное Яне, ее мудрости, силе, способности принять эту ситуацию. И я очень рад за нее, за ее семью.

К счастью, бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения. Сегодня у Яны – новая прекрасная семья. Она, как и Максим, счастлива, их дети общаются, ходят на дни рождения друг к другу, и они вместе участвуют в благотворительном проекте «Доктор Клоун».

Фото: Instagram

Максим рассказал также и о своей новой работе в кино. Актер снимается в роли Шерлока Холмса в сериале «Шерлок в России», но из-за эпидемии работу над проектом приостановили.

– Там чуть-чуть осталось, надеюсь, в апреле мы все доснимем! – пообещал актер.

Максиму и Елизавете Боярской повезло: как раз перед вспышкой вируса у них закончилось большинство крупных проектов. Родители Боярской самоизолировались на даче под Санкт-Петербургом, а Лиза с Максимом живут в городской квартире. Главным испытанием дня пары стало пребывание в замкнутом пространстве с детьми, ведь их постоянно нужно чем-то занимать, а нянь, которые могли бы помочь с этим, нет.

Глядя на собственных сыновей, Максим часто вспоминает свое детство: как играл с друзьями на стройках, как ходил в кино чуть ли не каждый день, потому что его бабушка работала в кинотеатре, как его поразил фильм «Годзилла»... Актер не устает поражаться обилию игрушек и развлечений, которые есть у современных детей, и признается, что уже сейчас испытывает трудности с выбором подарков для старшего сына, которому в апреле будет 8 лет. В его время такого обилия игрушек не было.

– Мы играли раньше с палками, с доской, которую нашли по пути на стройплощадку, это был мой автомат, – с улыбкой вспомнил Матвеев.

Сам он до сих пор большой фанат «Звездных Войн» и даже сейчас, будучи взрослым, любит рассматривать игрушки из этой серии в детских магазинах.

Фото: Instagram

Вспоминает Максим и о своем родном отце, о судьбе которого ничего не знает. И хотя актер не любит об этом говорить, считает, что нехватка общения с папой наложила серьезный отпечаток на его личность и подтолкнула к тому, чтобы стать актером.

– Когда ребенок в раннем возрасте лишается поддержки, он ее перманентно пытается найти, и когда у ребенка возникает даже кажущаяся ему перспектива быть брошенным, тут же возникает очень сильный страх, формируется триггер, – признался актер. – Актер так или иначе должен использовать свой жизненный опыт на экране. Я расцениваю актерскую работу как поход к психологу – как для зрителя, так и для актера, который проигрывает свои внутренние триггеры.