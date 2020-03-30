В Нью-Йорке от COVID-19 скончался 69-летний автор хита 80-х I Love Rock 'n' Roll

Музыкант Алан Меррилл, сочинивший песню I Love Rock 'n' Roll, умер в США от осложнений, вызванных коронавирусом.

Как пишет РБК со ссылкой на Facebook дочери музыканта Лоры Меррилл, музыкант скончался в Нью-Йорке. По ее словам, две недели назад он дал свой последний концерт. Отмечается, что на тот момент у артиста уже были симптомы заболевания.

Меррилл написал песню I Love Rock 'n' Roll в соавторстве с Джейком Хукером в 1975 году. Тогда он выступал в составе британской рок-группы Arrows. Композиция в исполнении Джоан Джетт и группы Blackhearts стала хитом в начале 80-х.

Согласно подсчетам института Хопкинса, в США зарегистрировано более 143 тысяч случаев COVID-19, скончались свыше 2,5 тысячи.