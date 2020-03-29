В Польше скончался автор композиции "8'37'" Кшиштоф Пендерецкий

В Кракове умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий, известный, в частности, по музыке к киноленте «Сияние».

Об этом пишет ТАСС со сылкой на Ассоциацию имени Людвига ван Бетховена, которую возглавляет супруга музыканта Эльжбета Пендерецкая.

«В воскресенье, 29 марта, после продолжительной и тяжелой болезни скончался профессор Кшиштоф Пендерецкий – великий поляк, выдающийся художник, гуманист, один из самых известных и уважаемых польских композиторов в мире», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Пендерецкий являлся почетным доктором множества университетов, а также художественных и научных академий. Музыкант был удостоен высоких национальных и зарубежных наград, пять раз становился лауреатом премии «Грэмми».

Композитор родился 1933 году в городе Дембица на юго-востоке Польши. Первый успех к нему пришел в 1959 году, после победы на всепольском конкурсе. В 1960-м за произведение «8'37'» («Плач по жертвам Хиросимы») он получил награду Tribune Internationale des Compositeurs ЮНЕСКО в Париже. Композиция звучит в таких кинофильмах, как «Рукопись, найденная в Сарагосе» Войцеха Ежи Хаса, «Сияние» Стэнли Кубрика (1980), «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина (1973) и «Маска» братьев Куэй (2010). Также композитор сотрудничал с режиссером Дэвидом Линчем.