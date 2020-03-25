Ведущий "Непутевых заметок" рассказал, как из-за его кашля эвакуировали рейс

Дмитрий Крылов на своей странице в Facebook рассказал, как его встречали с рейса Париж — Москва люди в скафандрах на машинах с мигалками. При этом на протяжении всего текста ведущий «Непутевых заметок» не уточняет свой диагноз, но сообщает, что до конца карантина ему остается шесть дней.

Согласно рассказу сотрудника Первого канала, в начале марта он посетил с рабочим визитом Францию. Там ему довелось пересечься на одном из паспортных контрольных пунктов с пассажирами океанского лайнера «Costa Magica», на котором был обнаружен носитель коронавируса.

Болезнь настигла Крылова за несколько дней до отъезда на родину, но обострился кашель уже на борту лайнера. «Спустя полчаса я увидел, что салон, битком набитый туристами, опустел. Мимо меня проносились стюардессы Жанны, ничего не предлагали, косились пастернаковскими глазами и на вопрос, что происходит, отвечали, отворачиваясь в сторону, что все пассажиры нашего отсека №2 переместились в багажное отделение», — пишет Крылов.

В Шереметьево ведущему после приземления «люди в скафандрах» измерили температуру и на «машинах с разного цвета мигалками» взяли в медицинский оборот. Крылов пишет, что его деревня изолирована от остальной части Рублевки, а по улицам бродят патрульные и следят за всеми с воздушных дронов.