Умерла Инна Макарова – последняя комсомолка "Молодой гвардии"

Ушла из жизни Народная артистка СССР Инна Макарова. Та самая Любка Шевцова из фильма «Молодая гвардия». В июле ей исполнилось бы 94 года. Корреспондент Sobesednik.ru Олег Перанов, лично знавший артистку, вспоминает о том, какой она была.

– Я был уверен, что Макаровой вполне может исполниться и сто лет, и даже двести. Инна Владимировна всегда была оптимисткой, человеком, может быть, даже резким, но правдивым. И боевым. Казалось, бессмертным. Сейчас, когда она не в первый раз попала в больницу, мы думали, что она снова выйдет и скажет нам: «Не дождетесь!»

Она мне так и ответила, когда в Доме кино на какой-то премьере спросил ее: «Как вы, Инна Владимировна?» – «Не дождетесь!» Потом присели на диванчик и поговорили. Первое ощущение от Макаровой – СВОЯ, из народа, никакого пафоса. Ее интересовали и цены в магазинах, и кому из артистов нынче плохо, рассказала рецепт, который накануне прочитала в каком-то отрывном календаре – что-то вроде с кабачками. Но могла и резко высказаться о своих коллегах. Помню, я сказал ей, что Татьяна Самойлова голодает. На что Инна Владимировна возмутилась: «Да ведь Танька привыкла есть красную икру! Она без нее жить не может. А я всю жизнь была неприхотлива». Рассказывала: «Уверена, Сережа Бондарчук любил меня всю жизнь». Режиссер Бондарчук, от которого Макарова родила дочь Наталью, ушел от нее к актрисе Ирине Скобцевой. До конца жизни Инна Владимировна это переживала.

– Расходиться он не хотел. У него, по-моему, даже этой четкой мысли никогда не было, – говорила мне актриса. – Однажды утром Сережа читал в постели вслух сценарий фильма «Судьба человека», я собирала чемодан – мне надо было уезжать в Ленинград на съемки фильма «Дорогой мой человек». И вдруг выпалила, как будто это не я говорю: «Мы должны расстаться». И упала на тахту. Мне кажется, что сознание потеряла. Открываю через какое-то время глаза и вижу Сергея. Он рыдал!

При своей простоте, внешней скромности Макарова была звездой советского кино! Одной из последних! Про таких говорят: она умеет играть все! И обычную девушку-строителя («Высота»), и стерву («Дело Румянцева»), и героиню («Дорогой мой человек»)…

Когда я в последний раз позвонил ей с просьбой об интервью, Инна Владимировна уже болела, но голос был звонкий, и не скажешь, что ей столько лет.

– Дорогой мой, у меня столько дел, нет времени встретиться. Столько я помогаю людям, столько надо выступить перед зрителями… Перезвоните через год… – сказала она.

Через год ее и не стало.