Кадр из фильма "Дикие" // Фото в статье предоставлены пресс-службой фестиваля

Черный юмор, феминизм и дьявольские осьминоги: 8 фильмов Ирландского фестиваля
Global Look Press

Татьяна Лебедева: Летнюю Олимпиаду могут перенести на 2022-й, объединив с зимней
Global Look Press

85-летний Познер отреагировал на приказ Собянина о пенсионерах-затворниках
Сергей Шнуров / фото: Global Look Press

Оппозиционер Вишневский назвал депутатство Шнурова спецоперацией Кириенко
Фото: Global Look Press

Украли путевки у детей – и в Ялту: как соцзащита Воронежа жульничала с льготами
Фото: Global Look Press

"Емельяненко скатился в полное унижение": отвернулся от брата, но не от Кадырова
Фото в статье: стоп-кадры с YouTube

Карантин в домах и в умах, или Кинофантазия на тему эпидемии в России
Сергей Маковецкий // Global Look Press

"Мы уже потеряли 50 млн рублей": Сергей Маковецкий просит Путина помочь актерам
Global Look Press

"Пугает не карантин, а кризис": пассажиры столичного метро не верят в его закрытие
Фото: Depositphotos

Первый раз в средний класс: социолог и депутат – о скандальных словах Путина
Дмитрий Дибров / Программа «Кто хочет стать миллионером?» / Пресс-служба Первого канала

Дибров изменил правила "Миллионера" и лишил Гришаеву подсказки зала
Эдуард Лимонов // Global Look Press

Дмитрий Быков об Эдуарде Лимонове: Проводим его без соплей
В центре внимания
Сергей Лукьяненко // Фото: Global Look Press
Мир не будет прежним: писатель-фантаст Лукьяненко предсказал сильнейший кризис
А Зорькин здесь тихий: какой компромат есть у Путина на председателя КС
Дмитрий Быков: "Нет у него слов. Потому что нет привычки брать ответственность"

Новости дня

24 марта, вторник

[17:11]В Сети появилось видео с Владимиром Путиным в желтом биозащитном костюме
[16:12]У сторонника шамана Габышева взломали почту и отправляли угрозы в ФСБ
[15:44]Убивший ребенка в детсаду Нарьян-Мара освобожден от уголовной ответственности
[14:53]Женщина в Москве пришла на маникюр, но сотрудники салона вызвали полицию
[14:52]В Москве попросили ограничить ремонтные работы на время пандемии коронавируса
[14:24]Фитнес-клубы попросили у Мишустина 6 месяцев налоговых каникул
[14:01]Минсельхоз отметил снижение ажиотажного спроса на гречку, сахар и консервы
[13:30]Навальный сообщил о намерении обратиться в СК после потери связи с Шаведдиновым
[13:21]Раскритикованный губернатором главврач из Калуги готов уйти в частную медицину
[12:22]Школьников из малоимущих семей хотят обеспечить интернетом на период карантина
[12:20]ЦБ предложил ограничить выдачу наличных банкоматами для профилактики COVID
[11:51]ФСБ и МВД задержали около 30 хакеров, у которых изъяли оружие и более $1 млн
[11:20]Экс-глава Роскомнадзора официально стал директором "Газпром-медиа"
[11:06]Двое жителей Башкирии c COVID-19 были за границей, третий ездил в Москву
[10:17]Похитившую ребенка в Йошкар-Оле женщину недавно госпитализировали с выкидышем
[09:33]МФЦ и полиция во Владивостоке будут ловить контактировавших с COVID-пациентами
[08:30]Перспективы отмены Олимпиады и курс РФ на Луну. Главное к утру 24 марта

23 марта, понедельник

[21:00]Сеть H&M вместо переработки отправляет сданные вещи в секонд-хэнды
[20:04]Пользователей YouTube вынудят смотреть 20-секундный ролик, где просто моют руки
[19:00]Башкирским медикам доплатят за работу с коронавирусными пациентами
[18:00]Экспорт гречки приостановлен по указанию Россельхознадзора
[17:47]Число переболевших коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек
[16:24]На Ставрополье завели дело против заболевшей COVID-19 профессора медуниверситета
[16:06]Главный инфекционист Минздрава дала прогноз по срокам эпидемии в России
[15:57]Главу карельского "Мемориала" Дмитриева арестовали до 25 июня
[15:42]ФСБ сообщила о предотвращении вооруженной атаки на учебное заведение Сахалина
[15:23]В Башкирии женщина защищала свой дом от судебных приставов топором
[15:20]Причиной смерти находившейся на карантине в Ленобласти могла стать утечка газа
[14:45]Сайт цифрового сопротивления COVID "Все.онлайн" представил бухгалтерские курсы
[14:44]"Аэрофлот" назвал слухами информацию о завышении цен на билеты в условиях ЧС
[14:08]Жители Урала получат маски и медикаменты, которые они собирали для Китая
[13:58]Ритейлеры сообщают о почти 30% росте оптовых цен на рис и гречку
[13:40]Главврача калужской больницы уволят за путешествие в Тайланд
[13:22]Песков: запрет Собянина могут распространить на сотрудников АП, но не на Путина
[13:16]Андрей Воробьев хочет заставить подмосковных школьников учиться летом
[12:59]Из-за коронавируса в США начали выпускать заключенных из тюрем
[12:48]Под Калининградом нашли останки советского экипажа времен ВОВ
[12:24]Эпидемиолог Минздрава: мужчины в 2 раза чаще болеют COVID-19 и умирают от него
[12:24]Театр Вахтангова вынужден вернуть зрителям деньги за билеты на сумму 30,5 млн
[12:12]Начата выемка грунта для еще одной станции метро в Новой Москве

Скриншот,кулинарное шоу "Пять ужинов"
Рецепт: Томатный рататуй с розмарином
Четыре рецепта с гречкой в условиях карантина по коронавирусу
Что делать, если замок входной двери заклинило
Скриншот с Youtube-канала "про100 кухня"
Постные рецепты от Александра Бельковича
Global Look Press
Тысячи россиян застряли в Европе из-за отмены полетов с 16 марта. Что им делать?
Кадр из сериала "Эпидемия" // Фото: скриншот с YouTube
Что смотреть дома, если страшно идти на улицу: 5 фильмов об эпидемиях и зомби
Фото: Global Look Press
Варламов в Ярославле и коронавирус в Калуге: что обсуждали в Сети на этой неделе
Global Look Press
Пять правил самоизоляции: как жить в одной квартире с носителем коронавируса
Как побороть детские страхи: подборка терапевтических рассказов
Пока все дома: шесть лучших книг про хобби для тех, кто на карантине

Черный юмор, феминизм и дьявольские осьминоги: 8 фильмов Ирландского фестиваля

Культура и ТВ
16:50, 24 марта 2020

Кадр из фильма "Дикие" // Фото в статье предоставлены пресс-службой фестиваля
Кадр из фильма "Дикие" // Фото в статье предоставлены пресс-службой фестиваля

В четырех городах России, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, с 11 по 22 марта прошел 13 Ирландский кинофестиваль. В рамках смотра было запланировано двенадцать фильмов, но, к сожалению, в связи со вспышкой коронавируса и карантином, удалось посмотреть только восемь из них.

С ирландским кинематографом современный российский зритель может быть знаком по работам братьев Макдонахов. Три года назад у Мартина Макдонаха вышла ошеломительная драма «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури», которая получила семь номинаций на «Оскар», в том числе за «Лучший фильм». Взяли, однако, награды только актеры ленты Фрэнсис МакДорманд и Сэм Рокуэлл. Также в послужном списке братьев числятся картины «Однажды в Ирландии», «Семь психопатов», «Залечь на дно в Брюгге» и «Голгофа». Их объединяет неординарность и зачастую двойственность персонажей, отменный черный юмор, незаурядные истории, а также великолепная комбинация комедии и драмы. Это – умное, тонкое кино, которое может быть и грустным, и смешным. 

Держат эту планку и фильмы, показанные в рамках 13 Ирландского Кинофестиваля. В картинах продемонстрирована умелая комбинация различных направлений, тонкий черный юмор и умение выходить за рамки жанра.

Организаторы решили зайти с козырей и открыть фестиваль комедийным хоррором «Пара нормальных» (Майк Ахерн и Энда Логман)

Перед нами мир, где паранормальные явления считаются нормой, а люди живут с добродушными призраками бок о бок, пока те, по неопытности, вселяются не только в людей, но и в предметы – тостер, ветку, картофель фри и тд. В центре сюжета - сорокалетняя одинокая Роза (Маив Хиггинс) – дочь известного парапсихолога Винсента Дули (Ристерд Купер), отказавшаяся от своих способностей из-за чувства вины за смерть отца. Неожиданно к ней за помощью обращается вдовец с нелепо-смешным именем Мартин Мартин (Бэрри Уорд), который хочет избавиться от назойливого призрака жены по просьбе дочери Сары (Эмма Коулмэн). Дело уходит в совершенно иную сторону, когда переживающая черную полосу в жизни поп-звезда Кристиан Уинтер (Уилл Форте) решает вернуть себе былую славу и добраться до заветной Грэмми при помощи черной магии – для этого он планирует принести в жертву Сару.

По сути, история является рефлексией на темы принятия смерти близкого, отпущения прошлого, обретения веры в себя, борьбы с чувством вины, творческого кризиса и дьяволопоклонничества со стороны представителей шоу-бизнеса - это, кстати, довольно живучая теория, объясняющая колоссальный успех и трагическую судьбу некоторых звезд. Но при этом фильм имеет оригинальную, свежую и яркую форму, а само зрелище максимально упоительное. Руководствуясь устоявшимися со времен «Изгоняющего дьявола» и «Охотников за привидениями» представлениями об одержимости, заклятиях и изгнании призраков, Мартин и Роза ездят по городу в поисках эктоплазмы, чтобы намазать ее на лицо Сары – это должно спасти ее от заклятия осатаневшей поп-звезды. В это время, облаченный в вычурные одеяния Кристиан готовит у себя в древнем, похожем на особняк Хью Крэйна поместье варево из волос девственницы и собственной крови, обсуждая между делом бытовые вопросы с невежественной и надоедливой подругой Клаудией (Клаудия О’Доэрти). А между делом бедного вдовца донимает призрак жены – даже после смерти она навязывает ненавистные рубашки, запрещает есть пончики и встречаться с другими женщинами. 

Коллаборация сюжетных линий идеальна, а тонкость юмора и комичность передряг умело подчеркнул композитор Джордж Бреннан. Отлично сработал и оператор Джеймс Мэтер («Фрэнк») – прекрасно подана эстетика ирландской глубинки с ее разноцветными миленькими домишками и природными безлюдными просторами, окутанными то естественным дневным светом, то кроваво-красной луной. 

Даже сложно сказать, кто больше солирует в картине – Маив Хиггинс, Берри Уорд и Уилл Форте здесь одинаково прекрасны. Особенно впечатляют преображения Уорда, когда тело его героя становится пристанищем для ряда призраков – от похотливого старикашки, до его стервозной и властной жены. Речь идет не только о мимике и жестах, но и о невероятно комичной трансформации акцента, так что фильм показано смотреть исключительно в оригинале с субтитрами. Предупреждение: чтобы насладиться картиной, желательно иметь иммунитет к разрывающимся на части козлам и девушкам, а также не кривиться от шуток про детоубийства и родов во время схваток с демонами. 

За картиной Ахерна и Логман последовало «Ирландское темное», и речь не о национальном напитке. Лента со столь оригинальным названием – это сборник короткого метра в жанре хоррор, где некоторые из работ, подобно «Паре нормальных», приправлены смесью черной комедии и едкой сатиры. 

В сборник вошел метр «Любящий Алекс» (Джейми Хупер), снятый в стиле «Черного зеркала». Это – не совсем новая, забавная, но пугающая история о ревнивом приложении с получеловеческими эмоциями, а также рефлексия на темы отрезанности от реальной жизни и неуправляемости технологий. Другая короткометражка, также снятая в жанре научной фантастики, называется «Спешу на помощь» (Поди Бэггот). Согласно сюжету, в постапокалиптической ирландской глубинке самоуверенный, но не вполне дееспособный американский пилот терпит крушение и попадает в дом к властной неуравновешенной женщине и ее с виду кроткой дочери. Добротный камерный хоррор о доминировании женщин, выживании и безумии в эпоху постапокалипсиса, балансирующий между «Кловерфилдом 10» и «Мизери». Забавная сатира «Автобус до Дублина» рассказывает об оказавшихся в замкнутом пространстве людях, которые начинают проявлять свои низкие и неожиданно хорошие качества во время зомби-эпидемии. В «Стэфани» (Фергал Костелло) главная героиня также либо заражена неизвестным вирусом, либо одержима духом – бесконтрольно она трансформируется в машину-убийцу, в результате чего может навредить невинным людям. «Что-то пошло не так» (Фергал Костелло) - комичный шарж на закулисную жизнь неуклюжего чувствительного маньяка, который то и дело обжигается сигаретами, слушает музыку и не всегда удачно пытается убивать людей. В «Сломи нас, если сможешь» умело рассказана история о раскрытии маскулинности и обнажении истинного лица героев во время ограбления банка. 

Весьма интересен самый короткий метр под названием «Стирка» (Гарри Купер). Погруженный в полное безмолвие эпизод словно вырван из одной больной истории, начало и конец которой могут простираться Бог знает до куда. Картина работает со страхом перед незнакомцами, чужаками и создает ощущение, что опасность может прийти хоть откуда, она даже может сидеть рядом с тобой в эту секунду.

Ошеломительна картина «Молоко» дебютанта Джека Рейнора, замеченного ранее в «Солнцестоянии» Ари Астера. В центре сюжета — одинокий фермер, искоренивший в себе все человечное, дабы выжить во время Великого Голода в Ирландии. Однажды герою является призрачный образ женщины, после чего для него просачивается луч света в непроглядной тьме. История вдохновлена древней ирландской мифологией и традиционными японскими легендами, записанными писателем Лафкардио Хирном на рубеже XIX-XX веков. Кажется, Рейнор вдоволь прочувствовал влияние Астера. Его работа визуально впечатляюща, психологически тяжела, умело сочетает тьму со светом и, несмотря на хронометраж, очень многословна. Черно-белая пустынная местность создает ощущение витающей в воздухе смерти. То ли Бергамном, то ли Шестремом веет от кадров с безликой женщиной посреди кладбища, раздающимся из-под земли детским плачем, умирающим под деревом нуждающимся. Так и стоит в ушах пение птиц в титрах, которое словно является одним из немногочисленных признаков жизни на выжженной голодом земле. 

Разговор о свете посреди тьмы был весьма кстати, так как следом идет сборник свежих и остроумных комедийных короткометражек Изумрудного острова. 

В метре под названием «Процессия» Джеда де Бри показана безмолвная, но карикатурная картина, явно снятая под впечатлением от «Антракта» Рене Клера. Через весь город под национальную музыку движется похоронная процессия, в то время, пока кто-то пьет, кто-то паясничает, а кто-то, по обычаю, рубит мясо — больше действо напоминает карнавал. В «Мэри» паренек случайно разрушает статую Святой Марии, вокруг которой строится спокойствие всего городка, и решает переложить вину на старшего брата. Остроумная сатира о невежестве, поиске козла отпущения и последствиях лжи, но также и о торжестве совести. В трогательной и весьма неплохо отрисованной ленте «Летучий друг» Шеннона Игана одинокий мальчик Арчи находит друга в лице раненой летучей мыши, благодаря чему учится дружбе и ответственности за близких. Интересно и смешно Мелисса Кулан сконструировала «Черезкряк», который, по сути, является шаржем на мир людей. Это — история о вышедшей из себя лисе, сну которой помешал до боли раздражающий «кряк» назойливой утки. Тонко шутит о предвзятом отношении к Поколению Z «Барбершоп», давая урок невежде-стилисту, смеющемуся над якобы глупым подростком. Предлагает увидеть мир глазами привидений в карикатурной форме «Ночлежка призраков», где покой семьи из иного мира нарушается, когда в «их дом» заезжают пьющие и курящие молодые дебоширы. 

Выделяется невероятно забавная и «неудобная» комедия «Дамское». В ней стеснительный парень перед свиданием попадает в серию дискомфортных ситуаций – то кофе на себя прольет, то неожиданно наткнется на нежелательных знакомых, а то и вовсе по ошибке попадет в женский туалет, где будет вынужден прятаться и слушать женские сплетни. Поучительная история и отличное воплощение ситуации, в которую все так боятся попасть.

В отдельном порядке хочется отметить картины «Отец, Отец» Майкла МакДоуэла и «Ясновидящий» семейства Глисонов, где играют Донал, Брайан и Брендан. В последней работе харизматичный ясновидящий на пенсии вынужден ходить на телевизионные передачи по настоянию сыновей-манипуляторов. Черная комедия изобилует точными наблюдениями о семейных отношениях, взаимных обидах, славе, наследии и вере в потустороннее. А чего стоит актерское исполнение – до сих пор перед глазами стоит лицо Донала Глисона, отражающее вселенскую тоску, бессилие, усталость и готовность принять смерть. «Отец, Отец» – уже более жизнерадостная картина, представляющая до невозможности едкую и смешную сатиру, полную неожиданных уморительных твистов. В центре сюжета – имеющий богатое прошлое священник, терзаемый сомнениями о своей богоизбранности. Также в картине подняты темы предназначения, судьбы и ответственности за поступки. 

Следующий фильм называется «Другой» или в оригинале «Дыра в земле». Снял его Ли Кронин, отметившийся до этого в альманахе «Несколько минут после полуночи». 

Картина рассказывает о молодой девушке Саре (Шана Керслэйк), которая вместе с сыном Крисом (Джеймс Куинн Марки) переезжает от мужа-садиста на окраину небольшого городка. Однако идиллией и компанией друг друга им суждено наслаждаться недолго. Вскоре Сара и Крис наталкиваются в лесу на огромную дыру неизвестного происхождения, похожую на воронку от метеорита. После этого Крис начинает вести себя странно, а одна местная сумасшедшая (Кати Оутитен) и вовсе заявляет Саре, что мальчик – не ее сын. 

Фильмов о детях, одержимых духами, рожденных от Сатаны, похищенных пришельцами, да и просто детях с садистками наклонностями не счесть. Одного старого «Омена» только четыре части, плюс ремейк, плюс картины, названия которых не совсем соответствуют содержанию – например, «Омен: Перерождение» повествует о призраке венгерского серийного убийцы, а вовсе не о сыне Дьявола и в оригинале называется «Вундеркинд». Одним словом, картин столько, что по части содержания и страшной составляющей становится выкрутиться все сложнее.

Но оказалось, что ирландец Ли Кронин все понимает и делает ставку на амбивалентность происходящего, общую накатывающую напряженность, а также берет вектор в сторону иных картин про материнство с психологическим уклоном («Реинкарнация», «Бабадук»). Вместо однотипных скримеров, которые уже порядком поднадоели (да и Джеймса Вана сложно переплюнуть), под меланхоличные композиции Стефена МакКеона мы наблюдаем, как Сара то ли постепенно впадает в параноидальную шизофрению, то ли становится свидетельницей необъяснимых и практически не заметных для окружающих, но не для матери изменений в поведении сына. В этом контексте, умело обыграны одержимость матери за безопасность своего ребенка и страх однажды не узнать в нем «знакомую» личность в совокупности с мифологическими страшилками о подмененных детях. По части «бу-моментов» фильм также будет ближе к вышеупомянутым картинам. Страх тут достигается за счет общей атмосферы и прогрессирующего психологически тяжелого состояния Сары, хотя есть пара моментов с поеданием мальчиком пауков и крупными планами его ангельски-зловещего лица. 

Порадовала Шана Керслэйк, проникновенно передавшая состояние своей героини, и Джеймс Куинн Марки, образ которого вышел правдоподобно пугающим. Так же отрадно было увидеть Джеймса Космо («Игра престолов», «Сыны анархии», «На игле», «Троя») и музу Аки Каурисмяки, Кати Оутитен, в роли той загадочной пожилой дамы, предупреждавшей Сару об опасности. Уж очень жутко она появляется на дороге в самые неподходящие моменты. Отдельная благодарность оператору Тому Камерфорду за приятные, слегка золотистые теплые тона, завораживающие кадры ирландского леса и качественную камерную картинку, создающую нагнетающую атмосферу в доме. 

«Грэбберсы» Джона Райта представляют такой же жанровый коктейль, как и «Пара нормальных», только место мистики тут занимает научная фантастика. 

Около небольшого ирландского острова в море падает нечто из космоса. Тайна неизвестного объекта проясняется быстро – этим «нечто» оказываются кровожадные осьминогоподобные пришельцы (некие мини-кракены из «Сундука мертвеца»), в которых поддерживается жизнь за счет воды и крови. Вскоре местные жители начинают находить мертвых китов на пляже, рыбаки и целые семьи бесследно исчезают, а местный чудак Пэдди (Лалор Родди) разносит молву, что держит прямо у себя в ванной морское чудовище. Об угрозе узнают местный полицейский О’Ши (Ричард Койл) и его новая напарница из дублинского централа Лиза Нолан (Рут Брэдли). Им удается нащупать уязвимое место монстров – оказывается, для них смертельно опасен алкоголь. Блюстители правопорядка вынуждены организовать оборону вокруг местного бара, где собираются все граждане, которым велено напиться чуть ли не до смерти. Им нужно продержаться одну ночь до отступления шторма. В помощь – литры алкоголя, детские водяные огнеметы и иные плоды собственной изобретательности.

Комизм происходящего зашкаливает, начиная от тандема главных героев, заканчивая абсурдно смешными ситуациями, которые протекают под качественно подобранную музыку. Койл потрясающе исполняет роль полицейского-алкоголика, который не гнушается ездой на машине в пьяном виде и обладает занимательным чувством юмора – тут впору упомянуть его пародию на мертвого краба. Из-за своей эксцентричности он постоянно вступает в стычки с коллегой-трезвенницей Лизой – завязка love story. Ближе к середине происходит забавная рокировка. Когда все собираются в баре, где надираются даже старики и святой отец, О’Ши идет на риск (!) и отказывается от алкоголя – на этом фоне анекдотично контрастирует Лиза. 

Маленькие грэбберсы – совершенно умилительные дьяволята. От этой очаровательности их зловещая сторона выглядит еще более забавно. Наблюдать, как они хозяйничают в пустом баре под Bop-A-Lena Ронни Селфа – сплошное удовольствие. К слову о композициях, музыкальные решения Кристиана Хенсона особенно удачны. Во многом комизм в фильме создается за счет нарочито зловещей музыки, которая в любую минуту может быть разбавлена нотками загадочности или легкой комедийности. Часто бывает, когда смешные моменты сопровождаются серьезными мотивами и наоборот. 

Операторская работа, за которую отвечал Тревор Форрест, особенно хороша. В его руках пустынные пляжные пейзажи Донегола расцветают, а камера не боится «импровизировать» – она может двигаться от лица (или того, что вместо него) грэбберсов, при помощи «трясучки» придавать динамики во время погонь, повторять движения пьяной Лизы, подчеркивая ее состояние и заставляя зрителя самого вспомнить, каково это, когда плывет все вокруг. 

Совершенно отличается от всего ныне увиденного работа обладательницы двух наград Берлинского фестиваля («52 вторника») Софи Хайд. Ее новая картина называется «Дикие» или на иноязычную манеру — «Животные», что более точно передает поэтику фильма. 

Лаура (Холлидей Грейнджер) и Тейлор (Алиа Шокат) вот уже много лет не разлей вода. Сейчас им около тридцати, но выглядят и ведут себя они, как двадцатилетние девчонки. Днем – алка-зельтцер, вечером – ресторан, ночью – клуб, и так по кругу. Жизнь утекает сквозь пальцы, Тейлор довольствуется праздной жизнью и работой по найму, а Лаура мечтает стать писательницей, но накропала всего десять страниц за десять лет – ну а что, Эзра Паунд работал над своим «Кантосом» целых пятьдесят семь. Отправной точкой для перемен стал роман Лауры с подающим большие надежды пианистом Джимом (Фра Фи). Девушка начала пытаться структурировать свою жизнь, но из-за этого стала отдаляться от подруги, которая не теряет надежды вновь переманить Лауру на сторону зла.

Первое, что бросается в глаза и о чем хочется говорить бесконечно – это форма. Художники Луиз Мэтьюз и Ренате Хеншке поработали над стилем главных героинь так, что они могли бы поконкурировать с Крэрри Брэдшоу и ее подругами. Облачившись в безупречные наряды, они посещают ночные клубы, модные рестораны, бары и богемные квартирные тусовки, прелести коих показаны во всей красе – фильм не стесняется крупных планов мочи, горящих лобковых волос, кунилингуса и мастурбации, не выходя при этом за строгие рамки эстетики. 

За безупречной стилистикой и на первый взгляд заурядной историей о пагубном влиянии «плохой» подруги, которая мешает развитию love story, скрывается глубокая работа Софи Хайд с темами, посвященными внутренним барьерам, женской психологии и феминизму. Праздная жизнь тут показана не только ради самого действа, а чтобы продемонстрировать, насколько глубоко героини закопались от своих страхов, боли, проблем, реальной жизни, самих себя и как сильно они боятся прикоснуться к новому и «настоящему», несмотря на то, что каждый день рискуют «откинуться» от безумного количества алкоголя и наркотиков. Они, как тот паук из рассказа Лауры, что запутался в паутине: боятся испытать боль от осознания нависшей над близкими смерти, боятся приближения собственной старости, быстротечности времени, серьезных шагов, оказаться недостаточно талантливыми, оказаться не в состоянии преодолеть кризис как личностный, так и творческий. 

Фильм мчится, заставляя прочувствовать этот водоворот из которого, даже несмотря на желание изменить свои жизни и колоссальное количество постыдных ситуаций, трудно выбраться. Мы буквально ощущаем быстротечность и вместе с тем ценность времени, которое не должно состоять из «пустой траты хорошего развлечения». Иначе королева вечеринки рискует оказаться посреди хаоса в собственной рвоте и с короной на полу. 

Приятно удивляет и мудрый взгляд на тему феминизма, который тут не просто задвигает или принижает мужчин, а смотрит свежо на старые традиции и видит женскую силу в независимости и свободе, прежде всего — свободе выбора. Женщина тут может быть счастлива, находясь в отношениях с любимым мужчиной, может она и отказаться от этого по воле чувств, есть у нее и сила следовать зову сердца, идти к мечте и самой решать, какую жизнь она хочет прожить. 

«Животные» — это не о том, как плохо употреблять алкоголь и наркотики и не про дурную компанию. Это — не история преодоления преград на пути к любви. «Животные» — это вереница событий, проходя через которые человек учится, преодолевает страхи, экзистенциональный кризис и приходит к себе настоящему. Это — о творчестве и истинной женской силе. Это — глубокий, открытий разговор о сокровенном и тонкая работа с чувственностью и женской природой.

Следующая работа, снятая Йеном Фитцгиббоном, сосредоточена на разборках одного семейства в городке с названием-палиндромом Дроморд. 

Дэдди Маннион (Пэт Шорт) владеет в поселении большинством бизнесов; его первая жена умерла, и сейчас он в супружестве с Сарой (Чарли Мерфи) – бывшей возлюбленной и любовницей своего старшего сына – Догги (Питер Кунан). Последний после смерти матери успел отсидеть в психушке и сейчас управляет бизнесом по предоставлению секс-услуг из фургончика, находящегося глубоко в лесу. У младшего сына Дэдди, Мартина (Мо Данфорд), дела идут хуже – прогорел его очередной бизнес. Сара коротает свои несчастливые дни, помогая мужу с делами, пытаясь воспитывать дочь-подростка, навещая Догги и «спариваясь» с Мартином. Ах да, еще Догги нанял двух дельцов – Пачо (Эйн Джехеган) и Ти-Джея (Чарли Келли), чтобы те следили за его отцом и Сарой. Вот такая паутина.

Выпутывается из нее фильм весьма интересно и неординарно. Добрая часть хронометража под меланхоличные композиции Стивена Ренникса («Комната», «Фрэнк») протекает достаточно медленно, но забавно. Герои перекидываются взаимными ненавистными взглядами, упреками и проклятиями, беседуют в серьезно-комичной манере, переполняются ненавистью друг к другу, а порой картина выдает неожиданные финты, вроде мазохистских наклонностей Дэдди. Повсюду будто расставлены пороховые бочки, каждая из которых в итоге взрывается – разрешается конфликт в лайтовом духе Тарантино, а один из финальных твистов слегка отдает манерой Гая Ричи. 

Единственное, «В тихом омуте» больше не про распри – их время уже прошло. У героев осталась только ярость, которой вот-вот суждено выплеснуться наружу. Но изменится ли что-то после того, как дать ей волю и «устранить» проблему – большой вопрос, следует перво-наперво покопаться в себе. К слову, за раскрытием персонажей наблюдать – одно удовольствие. Они неоднозначны, со своими прегрешениями, проблемами и слабостями. Прекрасен Пэт Шорт в роли алчного бизнесмена и жестокого родителя, который не гнушается даже тем, чтобы вывихнуть руку собственному сыну. Данфорд умело передает баланс между беспомощностью, отчаянием и гневом, а Кунану отдельный поклон за образ ежесекундно борющегося с собой отшельника.

Много для фильма значит тема отзеркаливания и двойственности. Дроморд является своего рода зеркалом для каждого из героев, которые показывают в нем свое истинное лицо. Само собой, и название выбрано не зря – городок полностью отражается в черном озере, вода которого мутна настолько, насколько прогнившим является сам Дроморд. В нем будто не просто видишь отражение, а сталкиваешься со своей двойственной природой, которую город в буквальном смысле вытаскивает. Складывается ощущение, что даже Пачо и Ти-Джей, которые недолго пробыли в Дроморде, покидают его уже совершенно иными людьми, словно что-то от их души осталось в том самом озере. Кстати, оригинальное название фильма – «Dark Lies the Island», что расставляет все по своим местам.

Удивляет картина Ивана Кэвэна – «Вечно молодой» или «Не состариться». Ее действия разворачиваются в маленьком городке на Калифорнийской тропе в 1849-ом году. 

Ирландский гробовщик Патрик Тейт (Эмиль Хирш) живет вместе с детьми и женой Одри (Дебора Франсуа) в уединенном доме близ небольшого поселения. Заправляет всем местный священник, который восхваляет «святой город», возведенный путем истребления коренного населения, и запрещает в нем любые акты греха. Вскоре на горизонте появляются три охотника за головами во главе с неким Альбертом (Джон Кьюсак). Они выкупают гостиницу и организуют там бордель с литрами алкоголя, азартными играми и прочими прелестями, которых были лишены местные жители. Уже через месяц земля окропилась первой кровью.

По сути, мы имеем дело с одной большой метафорой – красивой, но слегка топорной и бьющей в лоб. Город, где происходят действия – «предприятие» кровавое, жители его лицемерны, церковь далеко не свята, а люди беспокоятся только за свое благополучие. Как только появляется обитель греха, горожане, естественно, начинают туда тянуться, показывая свое истинное лицо. А Патрик, к имени которого Альберт добавляет слово «святой», не может противостоять напору бандита, нехотя водит с ним дружбу и получает за каждый труп по серебрянику. Таким образом городок неумолимо катится в бездну. То, что там происходит – это наказание за попытку строить «рай» на костях, изобличение каждого в отдельности, в том числе церкви, которая отказывает в помощи, вынуждая обращаться за ней к преступникам.

Приятно радует темп и несколько ложных удочек, обманывающих ожидания. В некоторые моменты, особенно вначале, когда картина еще предстает некой загадкой, напряжение нарастает до предела. Кажется, что вот-вот начнутся кровавые расправы, изнасилования и иные зверства в духе Тарантино. Однако фильм выполнен в неожиданно медленнотекущей марене, что сперва удивляет, но затем радует, так как это выделяет ленту на фоне подавляющего числа вестернов. К тому же, невозможно мрачная и упадническая атмосфера выдержана здесь превосходно – под конец разговоры о лучшем будущем уже кажутся печально-смешными. А некоторые кадры (например, с повешением девочки) особенно впечатляют и ужасают.

Визуально фильм ошеломляет – операторская работа на высоте. Пирс Макгрейл потрясающе передает эстетику окутанного богатой осенней листвой и легкой дымкой леса, злачных мест и погруженных в тьму проселочных дорог, где лица бандитов можно разглядеть только от света факела. Также тонко сочетаются с картинкой и настроением ленты плавающие от умиротворения до грузности композиции Гаста Вальтцинга. 

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:
Кадр из фильма "Дикие" // Фото в статье предоставлены пресс-службой фестиваля

Культура и ТВ

Черный юмор, феминизм и дьявольские осьминоги: 8 фильмов Ирландского фестиваля

Читать далее >

Елена Степаненко / фото: Youtube

Культура и ТВ

Степаненко проиграла Петросяну: новое шоу юмористки не дают в эфир

Читать далее >

Фото: Global Look Press

Культура и ТВ

Театр Вахтангова вынужден вернуть зрителям деньги за билеты на сумму 30,5 млн

Читать далее >

Политика
Путин – в Кремле, вирус и радиация – в Москве: итоги недели одним предложением
Золотой трон "казанского хана"
Пригожин требует от генпрокурора США дать "Конкорду" возможность доказать невиновность в суде
Время собирать камни: как депутат стать ювелиром захотел
Общество
Вскрытие замков мастером: плюсы и минусы обращения в платный сервис
Взятки гладки: Адвокат "Уралхима" признан виновным в даче взятки
"Ценники начнут ползти вверх". К чему готовиться? Советы экономистов
Репрессии противников репрессий: как на Лубянке расправлялись с пикетчиками
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Вот вы какие сочинения в школе писали? По Пушкину, поди, или вообще по «Молодой гвардии». Последним сочувствуем, но у нас есть для вас утешение. Тут девятиклассников Кемеровской области зарядили писать сочинение о поправках в Конституцию

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Вот умеют все-таки работать те, кому полагается искать в полицейских рядах оборотней-преступников! Конечно, делать селфи на фоне трупов – поступок, который назвать уместным вряд ли можно. Но в двойном увольнении — больше ханжества, чем борьбы с негодяями

Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Наши госкомпании – как проходимцы с площади трех вокзалов, напялившие на себя шапки Dolce&Gabbana. В карманах пусто, в желудках голодно, от немытых тел пованивает, но зато голова в полном порядке

Культура и ТВ
Ответ ужасам Бунина
Планы на онлайн-выходные: виртуальные экскурсии по музеям, концерт Би-2 и лекции
Странная смерть сооснователя "Гражданской обороны" Рябинова шокировала его друзей
Как развить воображение у детей?
Шоу-бизнес
Сабина Пантус: Сначала думала отказаться от "На самом деле"
Тимур Родригез бегал по лесу в чем мать родила
Лука Сафронов хочет располнеть до 250 кг
Маска! Я тебя… не знаю: Как проходят съемки нового шоу на НТВ

Здоровье
Стратегия трех компонентов наиболее эффективна против эпидемии COVID-19
Ученые: реальная смертность от коронавируса была завышена в три раза
Для защиты сердца нужно каждый день есть тофу
Жертвам переломов шейки бедра нужен витамин D
Туризм
Авиакомпании пошли на уступки клиентам. Спасибо коронавирусу
Прощай, Италия! Паника из-за коронавируса может привести к закрытию границы
Турция стоит, Крым растет: эксперт – о спросе на путевки на весну-лето 2020 года
Кто виноват в мучениях животных на борту самолетов?
Авто
ХАМы и ВОРы за рулем составят компанию чиновникам и звездам
"Коммерческий подход": депутат об идее повысить дорожные штрафы
Какие машины по карману россиянам: результаты опроса
Как сдавать экзамены на права по-новому?
Недвижимость
Эксперт: пока метр будет дорогим, ипотека не поможет
Эксперт: Социальное жилье не повлияет на рынок московской аренды
Когда будет 100 метров на семью?
В новый год – с новой квартирой? Тренды рынка недвижимости – 2020
Фото: Global Look Press
Письма в пустоту: научная и культурная элита высказалась против обнуления
Фото в материале: архив НПЦ «Холокост», ГАРФ, ГАКО
Без права на пощаду. Неизвестная история немецких гетто на территории РФ
Диакон Андрей Кураев // Фото: Андрей Струнин
"Христа ради, не ходите в церковь!": Андрей Кураев призвал РПЦ уйти на карантин
Фото в статье: Дмитрий Соколов, Ольга Кузнецова
"Тележку охраняй, чтобы гречку не спёрли!": как россияне штурмуют магазины
Фото: страница Романа Путина в Facebook
Племянник Владимира Путина может создать "партию нищих"
Фото: Global Look Press
Ирина Прохорова:
Проблема России — неспособность найти мирный способ передачи власти
Фото: instagram
Регина Тодоренко:
Вся моя жизнь – безбашенные путешествия
Фото: РИА "Новости"
Племянница Юрия Гагарина о его вдове:
Сколько слез в подушку было пролито! 
Фото в материале: личный архив Яны Недзвецкой
Яна Недзвецкая:
артхаус или звягинщина — для меня оба слова ругательные
Лев Пономарев // фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»
Избитый Лев Пономарев:
С мирными людьми полиция обращается, как с террористами
Ира Смелая и Илья Прусикин / фото в статье: Instagram
Жена бросила cолиста Little Big из-за служебного романа?
Фото: Global Look Press
Певица Азиза спасается от коронавируса пятью кг лаврушки и двойной маской
Наталья Фриске / фото: Instagram
Сестру Жанны Фриске на Шри-Ланке задержала полиция
Татьяна Плаксина / фото: Instagram
Шок для Успенской: Плаксина хочет сменить имя и не исключает отношений с девушкой
Елена Степаненко / фото: Youtube
Степаненко проиграла Петросяну: новое шоу юмористки не дают в эфир
Фото в материале: соцсети
SMM-мяунджер. Под Тверью кота трудоустроили в библиотеку
Владимир Шахрин в программе «Вечерний Ургант» / Первый канал / Youtube
Лидер группы "Чайф" Шахрин пошутил про дефицит гречки и туалетной бумаги
скриншот Youtube
Что нового в Сети: русские пранкеры "развели" принца, а Леонидов "обнулился"
Фото: Global Look Press
Тату назло Геннадию Онищенко?!
Фото: Global Look Press
Вирус рукопожатий: звезды приветствуют друг друга локтями и затариваются едой
Свежий номер
^