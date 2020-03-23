Театр Вахтангова вынужден вернуть зрителям деньги за билеты на сумму 30,5 млн

В театре Вахтангова сравнили ситуацию с отменой спектаклей из-за вспышки коронавируса с налетом фашистов в 1941 году.

«Остановку деятельности театра я сравниваю, наверное, с ситуацией, когда в 1941 году в театр попала бомба при налете фашисткой авиации, когда театр вдруг раз — и перестал работать», – рассказал в интервью РБК директор театра Кирилл Крок.

По его словам, в театре до последнего надеялись, что все обойдется ограничениями по численности зрителей и отменой детских спектаклей. Директор напомнил, что театр получает господдержку, однако половину его бюджета составляют показы спектаклей.

Кирилл Крок сообщил, что театр отменил 109 спектаклей на шести сценических площадках; недополученная прибыль составит приблизительно 50 млн. Кроме того, зрителям придется вернуть деньги за билеты, проданные в период с 17 марта по 10 апреля. Директор уточнил, что речь идет о порядка 30 тысячах электронных билетов, приобретенных 14 тысячами зрителей на общую сумму 30,5 млн.

По мнению Крока, в сложившихся условиях резервов театра хватит на два месяца. Он отметил также, что в других московских театрах «ситуация вообще катастрофическая», поскольку собранные за предварительно проданные билеты деньги уже потрачены.

На прошлой неделе власти Москвы запретили собрания численностью более 50 человек, а 17 марта министр культуры Ольга Любимова приказала всем федеральным культурным учреждениям приостановить работу для посетителей и рекомендовала перейти на онлайн-формат.