В Перми выбирают единственного в условиях карантина зрителя оперы "Богема"

Пермский театр оперы и балета даст серию представлений, во время которых в зале будет находиться только один человек.

Как пишет «Коммерсантъ», провести такой эксперимент театр решил на фоне массовой отмены культурных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

По словам главного режиссера театра Марата Гацалова, зритель будет выбран случайным методом из зарегистрированных посетителей сайта. Он сообщил, что первым представлением в таком формате станет концертное исполнение оперы «Богема», которое состоится 29 марта.

«Думаю, те, кому повезет, переживут опыт, которого в их жизни больше не будет», – отметил Гацалов.