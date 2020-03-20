Первый канал покажет документальную комедию об актерах с синдромом Дауна

В ночь на 21 марта Первый канал покажет документальную лирическую комедию о театральной труппе, где все актеры — люди с синдромом Дауна, пишет АСИ. Лента «Съесть слона» повествует о жизни девушки Маши, которая мечтает стать актрисой и отправляется со своими коллегами на фестиваль, который пройдет на одной из площадок ООН в Женеве.

Председатель попечительского совета фонда «Синдром любви» Дмитрий Сергеев отметил, что фильм показывает людей с синдромом Дауна не с позиции социальной инвалидности, а как обычных людей: «Они независимо от наличия синдрома находятся в абсолютно жизненных для миллионов людей ситуациях: испытывают страх, выясняют отношения, испытывают чувства друг к другу».

Режиссер Юлия Сапонова обработала 360 часов съемок, чтобы создать часовой неигровой фильм. Помимо самих гастролей в Женеву в картине можно увидеть репетиционные моменты инклюзивного проекта «Взаимодействие». Его руководительница Маргарита Ребецкая в материале GQ отметила, что им удалось уйти от традиционной «социалки» с «несчастными детьми и родителями, единственными зрителями таких спектаклей».