Ответ ужасам Бунина

В России выходит «В Каракасе наступит ночь» — дебютный роман-сенсация Карины Сайнс Борго о том, что творится в постреволюционной Венесуэле под руководством «Вечного Команданте».

Блестящий литературный язык испанской писательницы с яркими аллегориями мрачен до блеска сам по себе, но особенно ярко и в то же время тяжело его воспринимаешь сейчас, глядя за окно. Ну а те россияне, которые читали знаменитые «Окаянные дни» Ивана Алексеевича Бунина, невольно проведут параллели — как же сходен трагизм того, что в теории преподносилось как счастье едва ли не для каждого.

И неважно, что это лишь роман, а в конце книги читателя ждет приписка-дисклеймер; после нее нет ощущения, что тебя только что обманули — напротив, ты благодарен за испытанный вместе с героиней ужас и задумываешься над прочитанным, возможно, даже еще сильнее. Ведь, во-первых, ни одна сюжетная линия не отдает гиперболизацией. Во-вторых, ничего такого, даже будь оно правдой, не узришь по телевизору в новостях.

Так что ты читаешь, не отрываясь, веришь и прикидываешь — а далеко ли в нашем случае та самая точка невозврата?