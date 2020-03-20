Лидер группы "Чайф" Шахрин пошутил про дефицит гречки и туалетной бумаги

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин признался, что его поражает паника россиян, испугавшихся наступления коронавируса. И подал пример стойкости, пошутив насчет дефицита в магазинах гречки и туалетной бумаги.

– Мне кажется, что в связи с дефицитом туалетной бумаги в стране должна возрасти популярность газет, печатных изданий, – пошутил 60-летний Шахрин в программе «Вечерний Ургант». – Потому что творится что-то странное... Все вспомнили, что гречка – это каша, а не артистка.

Музыкант рассказал, что празднование юбилея группы «Чайф» перенесли на октябрь, а все участники группы разъехались по дачам, чтобы переждать вспышку эпидемии коронавируса. Но в целом ситуация в его родном Екатеринбурге стабильная.

– Сегодня я летел в самолете. Вокруг меня все люди были в масках, и я понял, что я в безопасности, – усмехнулся Владимир.

Певец также признался, что всю жизнь коллекционирует этикетки советских вин, и каждая из них напоминает ему о каком-то интересном моменте жизни. А что касается гуляющего по миру вируса, то лучше всего от него, по мнению Шахрина, спасаться 50 граммами водки.