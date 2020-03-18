"Моя бабушка моет руки": Гарик Сукачев призвал беречь близких в связи с вирусом

Один из самых востребованных артистов России Гарик Сукачев выступил в своем Инстаграме с призывом беречь своих бабушек и дедушек. В процессе обращения к россиянам из собственной ванной комнаты Гарик тщательно мыл руки с мылом.

Зачитав пару переиначенных строчек из своей легендарной песни про бабушку, Сукачев перешел на прозу:

— Дорогие друзья! Сейчас началась большая эпидемия коронавируса. Все вы это знаете. Поэтому чаще мойте руки. Заботьтесь о ваших бабушках и дедушках, потому что эта часть населения наиболее подвержена этой опасности. И также маленькие дети надо, чтобы мыли руки всегда. В аптеках есть средства гигиены. Обязательно покупайте их. И мойте руки всегда: приходя домой, уходя из дома, перед едой, конечно же. В общем, берегите свое здоровье, берегите ваших бабушек и дедушек!

Гарик Сукачев перенес концерты в Сургуте, Тюмени и Нижнем Новгороде на осень. От пандемии и последовавшего запрета на проведение массовых мероприятий пострадали все артисты. Группа «Би-2», отменившая по меньшей мере пять концертов в Европе и шесть в России в рамках гастрольного тура, объявила, что 20 марта в 19:00 проведет бесплатный онлайн-концерт для всех.