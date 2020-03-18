Любимова попросила переходящие в онлайн музеи ориентироваться на школьников

Глава Минкульта Ольга Любимова поручила музеям, театрам, филармониям и циркам разработать интерактивные программы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне, 17 марта, работа культурных учреждений была приостановлена из-за коронавируса. «Вынужденные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий. Они просто меняют прописку и переходят в онлайн», – пояснила Любимова. По ее словам, многие учреждения «имеют прекрасный опыт общения со своими зрителями и посетителями в интерактивном формате».

Министр подчеркнула, что упор необходимо делать на образовательном и просветительском контенте, поскольку самые активные пользователи Сети – школьники и студенты.

В ведомстве отметили, что свой YouTube-канал есть, в частности, у Музея Победы, который скоро представит новую экскурсионно-образовательную программу для школьников. Виртуальные выставки можно посетить, в частности, на сайтах Русского и Исторического музеев и музея Льва Толстого, а на странице Московской филармонии доступно более 2,4 тысячи видеозаписей концертов и интервью с музыкантами.