Странная смерть сооснователя "Гражданской обороны" Рябинова шокировала его друзей

Обстоятельства смерти сооснователя группы «Гражданская оборона» Константина Рябинова (Кузя УО), который скончался 16 марта в своей квартире в Санкт-Петербурге, до сих пор не сообщаются. Ему было 55 лет.

Константин Валентинович находился дома один. Тело обнаружила подруга музыканта Ксения Кислицына.

– Он лежал, весь холодный, я пыталась его разогреть, а он не шевелился, – рассказала она. – Я только сегодня поняла, что его правда больше нет. Человек, который ни разу за всю жизнь никого не обманул и ни в чем не обвинил...

По словам друзей музыканта, каких-то серьезных проблем со здоровьем у него не было. Да и вообще невозможно в поверить в его смерть. Лично видела Константина на московской сцене 23 февраля, и тогда ничто не предвещало.

«Мой кошмарный сон продолжается, – написал в ВК музыкант «Гражданской обороны Александр Анрюшкин. – Нас внезапно покинул старый добрый друг Костя Рябинов, знаменитый «Кузя Уо». Один из основателей Гражданской Обороны – замечательный музыкант, поэт, художник, добрейший дружище и прекраснейший человечище... пишу и рыдаю... словно вчера отыграли вместе Питерско-Московские концерты 19-23 февраля... как оказалось — последние… Дальнейшее – молчание...»

Константин Рябинов родился 24 октября 1964 года в Омске. В 1984 году вместе с Егором Летовым и Андреем Бабенко в Омске основал группу «Гражданская оборона». В конце 1985 года был призван в армию. Отслужив, в 1988 стал участником проекта «Коммунизм». В 1989 году вернулся в концертный состав «Гражданской обороны».

При записи альбомов играл на огромном количестве инструментов. Последние концерты в составе «Гражданской обороны» при жизни Летова Рябинов сыграл в 2004 году на 20-летии группы в Москве и Петербурге. Несмотря на уход из группы, сохранил дружеские отношения с Егором Летовым. После смерти Егора в 2008 группа собиралась в основном на памятные и юбилейные концерты. Последний концерт в составе «Гражданской обороны» памяти Егора Летова Кузя УО отыграл 23 февраля в московском клубе «Галстонберри».