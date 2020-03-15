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В Новой Третьяковке – сказочное царство. Обзор выставки "Русская сказка"

Культура и ТВ
17:13, 15 марта 2020

Фото: Елена Скворцова
Фото: Елена Скворцова

Уже три недели на Крымском валу работает выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор». Этот проект – новый шаг в выставочной практике Галереи. И за три недели уже точно стало ясно: удался! Выставка уже покорила многих посетителей. Особенно тех, что с детьми.

Фото: Елена Скворцова

Впервые зрители видят не классическую развеску, а попадают в созданное кураторами особое пространство волшебного мира, который окутывает их, открывая неожиданные свои уголки. И хотя экспозиция в основном нацелена на детей, интересно тут и взрослым. Главное, помнить: это сказка, игра, в которую вы неожиданно попали. Серьезность и чопорность тут совсем ни к чему.

Хиты прошлых экспозиций

Третьяковская галерея в последнее время много экспериментирует, ищет новые формы. И если прежние крупные выставки были выдержаны в более-менее одном ключе, то в данном случае ситуация кардинально иная.

Выставочный бум в Третьяковке начался в 2015-м, когда на большую ретроспективу работ Валентина Серова (которые галерея собрала из 18 российских и 5 зарубежных музеев, а так же из частных собраний) хотело посмотреть столько народу, что очереди не убывали вплоть до последнего дня работы экспозиции. Выставку пришлось продлить, и потом ее называли самой посещаемой.

С тех пор Третьяковка нередко практикует подобные вернисажи. В последние годы запомнились выставки работ Архипа Куинжди, Ильи Репина (количество желавших увидеть эту экспозицию даже превысило рекорд выставки Серова), Эдварда Мунка, Василия Поленова… Принцип был общим – как можно более полно показать творческий путь художника, собрав в одном месте произведения того или иного художника из разных собраний, в том числе зарубежных. Но подход к решению этой задачи отличался. В каждой из вышеперечисленных экспозиций была своя изюминка.

И вот – сказка...

Конечно, после столь академичных выставок зрители ждали чего-то в том же духе и от «Русской сказки». Тем более, что в названии экспозиции упоминается Виктор Васнецов… Но на этот раз главным героем выставки стал вовсе не Васнецов (присутствуют и работы других художников), а – сама сказка. Это путешествие в страну чудес, погружение в магическую реальность...

– Зритель становится героем сказки, он сам строит собственную волшебную историю, – сказал сокуратор выставки Иван Антонов.

Фото: Елена Скворцова

И это действительно так. Только два зала оформлены, как в Лаврушинском. Первый, где посетителей встречает картина Васнецова «Витязь на перепутье». Очень символически. Только в отличие от сказочного героя, в данном случае, от Вашего выбора зависит не жизнь, а всего лишь маршрут путешествия из реального мира в волшебный.

Еще один зал, так же оформленный в виде классического музейного пространства в Третьякове, как бы замыкает анфиладу сказочных лабиринтов. То есть дает знак: пора возвращаться в реальный мир… Хоть бы и на ковре-самолете. К слову, именно это произведение Васнецова обнаруживают здесь зрители. А в крошечном зале рядом, словно в чуланчике, – они найдут и настоящий ковер-самолет (ручная работа художника Фаига Ахмеда)…

Волшебный лес и другие чудеса

Экспозиция разбита на сказочные пространства – Волшебный лес, Подводное и Подземельное царства… В каждом «живут» свои персонажи. Про них – о Морском царе, Бабе-Яге, Кощее Бессмертном, Золотой рыбке, богатырях, Змее, Садко, Царевне-лягушке, Иван-царевиче, Царевне, Лешем и лесных оборотнях – понятным для детей языком (родители, возможно, найдут тут и легкий юмор) написано главное: кто такие, варианты их имен, характеристики, чего от них ожидать… Иногда встречаются необычные. К примеру, среди вариантов имен русалок перечислены и «шутовка, и чертовка, и щекотиха, и фараонка»…

Многих их этих обитателей волшебного мира мы представляем по иллюстрациям известных художников, по старым фильмам и мультикам. Все это присутствует на экспозиции – тут и работы Ивана Билибина, и Натальи Гончаровой, и Ивана Крамского, и Ильи Репина. И отрывки из старых советских фильмов, и многое-многое другое.

– Хотелось воплотить все это в выставочный проект, где сказки были бы представлены в иллюстрациях и образах художников – и современных, и классических – и непременно в необычной эмоциональной архитектуре, больше театральной, чем музейной, – объясняет замысел Татьяна Гетман, автор идеи и куратор выставки.

Так оно и получилось.

Ожившие картины

В экспозиции – три «ожившие» работы: две Виктора Васнецова («Бой Добрыни Никитича со Змеем Горынычем», «Баба-Яга») и одна Ильи Репина («Садко»). «Оживлять» их было поручено студии Avocado Toast.

– Мы решили оживить эти картины с помощью лучших художников, – рассказывал Виктор Ландер, креативный директор и совладелец фирмы, которую пригласили для работы над этим проектом.

Для «Садко» в Avocado Toast выбрали Андрея Флэта. Для работы над боем Добрыни Никитича со змеем – художника-аниматора Алексея Захарова, специалиста по оживлению масляных полотен. Захаров смог построить параллель между вечным мифом и современным сюжетом боя игрового персонажа со злом. А Бабу-Ягу, как решили в фирме, должна анимировать машина, и пригласили Вадима Эпштейна, известного художника, который  работает с искусственным интеллектом. Так на полотне «ожил» волшебный лес.

Спящая царевна

Классическое на выставке сочетается с современным, мультимедийные проекты – с инсталляциями. Так, у одного из деревьев в Волшебном лесу можно послушать народные сказы, записанные исследователями в российской глубинке. Пенька нет, где бы можно было присесть, но это и неважно. У другого дерева в дупле спрятаны современные фотографии, которые так же отсылают к сказочным сюжетам. Вот девушка смотрит на темные глаза-окна дома в лесу… Сколько сказочных сюжетов вы вспомните, глядя на этот снимок? А в следующем дупле Марфушенька-душенька (Инна Чурикова из фильма «Морозко») наряжается перед знакомством с женихом.

Так и идешь от дерева к дереву, обнаруживая все новые грани сказочного леса… Вот васнецовская Аленушка грустит на берегу речки. А вот выстроившиеся в ряд звери – герои многих сказок. Это персонажи постановки «Снегурочка», которую делали участники знаменитого кружка, собиравшиеся в доме Саввы Мамонтова в Абрамцеве.

Фото: Елена Скворцова

И – огромный медведь. Редкая сказка обойдется без этого героя, правда? Медведя можно гладить, дергать за лапы, даже садиться на него... Мишка добрый. Он не против того, чтобы поиграть с детьми. Тут можно встретить и зловещую иглу, на конце которой смерть Кощея, а так же все, в чем она хранилась – яйцо, утку, зайца, сундук, дуб… Есть и Кощеев меч, и Золотая рыбка…

Фото: Елена Скворцова

Тут есть даже настоящая Спящая царевна. Это проект Ольги Кройтор «Документация перформанса», впервые показанный в 2013-м на международном фестивале ландшафтных объектов «Архстояние». В закутке, который напоминает склеп, в полу, словно в открытой могиле, под стеклом лежит живой человек (автор). А по стеклянному потолку ее «могилы» ходят, не замечая ее, люди, играют дети, фотографируют любопытные… Понятно, что это мультимедийный проект, но ощущение оставляет двоякое. Впрочем, несмотря на жутковатость, даже он вписывается в концепцию выставки.

В общем, выставка приглашает зрителей получить богатый эмоциональный опыт, который заложен в простоте, искренности и доступности русской сказки. Тут каждый строит свой мир. Игра и фантазия, детский восторг и готовность погрузиться в волшебство – вот главные экскурсоводы. И, судя по количеству посетителей, им очень нравится предложенная музеем игра.

Возможно, впрочем, коронавирус уменьшит количество желающих погрузиться в сказочный мир. Но выставка работает до мая – протянет ли столько COVID-19?

 

Теги: #Москва

Рубрика: Культура и ТВ

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Фото: Елена Скворцова

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