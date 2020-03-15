Болевший раком создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет

В Нью-Йорке на 71-м году жизни скончался один из основателей стиля индастриал, британский музыкант Дженезис Пи-Орридж.

Как пишет The New York Times, артист умер накануне, 14 марта.

Дженезис Пи-Орридж (Нейл Эндрю Мегсон) родился в Манчестере 22 февраля 1950 года. Он известен как создатель нескольких культовых экспериментальных музыкальных проектов. В 1969-м Пи-Орридж основал группу COUM Transmissions, которая затем переросла в Throbbing Gristle.

В 1976 году Пи-Орридж запустил независимый лейбл звукозаписи Industrial Records, а позднее сформировал группу Psychic TV (PTV). За период с 1982 по 1995 коллектив записал свыше 40 студийных альбомов и более 20 концертных. За 23 альбома, которые PTV выпускали ежемесячно, начиная с 1985-го, группу внесли в Книгу Рекордов Гиннесса.

В США на основе PTV Пи-Орридж образовал Thee Majesty. Также он выступал со своей супругой Жаклин Мэри Брейер (Леди Джей), с которой осуществлял проект по созданию единого однополого существа. Брейер скончалась в 2007 году из-за проблем с сердцем на фоне онкологического заболевания.

Артист умер в своем доме в Нью-Йорке. По словам его дочерей, музыкант два с половиной года боролся с лейкемией.