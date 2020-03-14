Баяны по миллиону рублей за штуку закупили для омского колледжа

Два баяна для Омского областного колледжа культуры и искусств обойдутся в два миллиона рублей, пишет «Город 55».

Отмечается, что из регионального бюджета на покупку двух инструментов выделено лишь 40 тысяч рублей, а вся остальная сумма компенсируется из федеральных средств.

Подрядчиком в этой госзакупке выступило ООО «Баян «Юпитер». Вес каждого баяна — 14 килограммов. Они имеют 106 кнопок и рассчитаны под музыкантов-правшей. Первый из инструментов поступит в колледж уже в этом месяце, а второй — не позднее конца июля.