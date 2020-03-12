Пелагея получила звание "Заслуженный артист России" наряду с актерами ГАБТ

Президент присвоил ряду деятелей искусства и культуры, в том числе певице Пелагее, звание «Заслуженный артист РФ».

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Почетные звания получили артисты балета Мариинского театра Алина Авсаджанашвили, Екатерина Кондаурова и Владимир Шкляров, а также оперная певица из Татарстана Аида Гарифуллина. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Тем же указом орденом Александра Невского награжден предприниматель Виктор Вексельберг – за вклад в работу по строительству современных аэропортов.

В конце февраля орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени были награждены певец Юрий Антонов и актрисы московского Малого театра Ирина Муравьева и Лилия Юдина. Тот же орден II степени получил художественный руководитель московского театра «Ромэн» Николай Сличенко.