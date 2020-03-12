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"Хороший доктор": запоздалое очарование рождественской французской комедии

Культура и ТВ
13:39, 12 марта 2020

Фото в статье: стоп-кадры из фильма "Хороший доктор"
Фото в статье: стоп-кадры из фильма "Хороший доктор"

Sobesednik.ru — о новом фильме французского режиссера Тристана Сегела, рассказывающем о сварливом докторе и наивном разносчике еды.

Пока в канун рождества жители Парижа встречают праздник в кругу семьи, по улицам ночного города разъезжает дежурный врач — Серж (Мишель Блан). Он одинок, сварлив, нетерпелив к детскому плачу, подливает в стаканчик с кофе чего покрепче, может задремать, измеряя давление, засунуть палец в рот грудничку, а то и вовсе вывалить содержимое желудка на пациента. Рождественская ночь для него должна была стать обычной рабочей рутиной. Но ход вещей нарушает доставщик еды Малек (Хаким Джемили), с которым Серж сталкивается в квартире у захворавшей Рози (Солен Риго) – молодой девушки, встречавшейся с его покойным сыном. Видя, как доктор мучается, ставя себе укол от боли в пояснице, парень вызывается помочь, но попадает в прямо в нерв, после чего у Сержа отнимается нога, и он не в состоянии дальше ездить по вызовам. Выход изворотливый врач находит в лице Малека. Теперь бедовому разносчику пищи, дабы искупить вину, придется консультировать пациентов вместо Сержа, пока тот диктует ему инструкции в наушник. 

Какой бы абсурдной не казалась ситуация, события фильма, на секундочку, основаны на реальных событиях. В этот момент охватывает легкая дрожь – все мы, вызывая доктора, надеемся на квалифицированную помощь, а тут нам показывают, как врач подсылает вместо себя обычного посыльного. Исход подобных авантюр может быть непредсказуем и даже печален. Но так как «Хороший доктор» или в оригинале  «Docteur?» (знак вопроса как нельзя кстати) – комедия, поэтому, разумеется, в картине никто не пострадает. Более того, герои трансформируются из сотрудников неотложки едва ли не во «врачей без границ».

До обретения статуса героев, как их окрестила пресса, Серж и Малек (особенно Малек), однако, то и дело попадают в комичные ситуации. За одну ночь «начинающий доктор» успевает и обдурить отца-хирурга больного мальчика, и роды принять, и спасти отравившуюся угарным газом семью, и даже собственноручно излечить пациента с конкрементом прямой кишки (нужно было видеть лицо Малека). Вообще, дебютант полнометражного метра и стенд-ап комик Хаким Джемили в своей роли особенно обаятелен – мимика его колеблется от почти детского восторга, вызванного первыми успехами, до неподдельного ужаса от мыслей о самостоятельном извлечении экскрементов, вида половых органов беременной девушки и якобы отдавшего концы старика. Остается только гадать, как герой с его «везением» никого не угробил, но лучше сослаться на рождественское чудо.

Джемили в картине мог бы с успехом солировать, разумеется, если бы не Мишель Блан, успевший за свою карьеру поработать с Сержем Генсбуром, Романом Полански, не раз с Жераром Пиресом, Бертраном Тавернье, Патриасом Леконтом, а также Бертраном Блие, сотрудничество с которым принесло ему «Серебряную премию за лучшую мужскую роль» в Каннах – речь идет об его блестящем исполнении в «Вечернем платье». «Слон» французского кино, на удивление, совершенно не перекрывает своего начинающего партнера. Напротив, персонаж каждого из них рождается и расцветает соразмерно другому – никаких резких скачков или спадов. Их дуэт, образ которого на самом деле усредненный, великолепен благодаря актерскому исполнению. Инфантильность Малека лаконично ложится на лайтовый «скруджевский» образ, который по мере сюжета тает под человеческой близостью и теплотой. Естественно, речь идет об исцелении старых душевных травм, обретении новой семьи, осуществлении некогда фантастичных грез, обретении второго дыхания и желания «жить». А разве не для чудес создано Рождество?

Совершенно удивительна тут работа Фредерика Нуаромма, который снимал «Пересдачу» Сенегала, но особенно отличился в непомерно чувственных «Хеди» и «Дорогом сыне». Благодаря его камере «Хороший доктор» позволяет с головой окунуться в эстетику французского кино. За пределами машины неотложки, на которой мчатся на помощь очередному пациенту главные герои, простирается окутанная теплым тусклым светом и красочными огнями ночная гладь, устланная единой массой покрытых очаровательным декором домов. Все это настолько красиво, что порой кажется нереальным. Не прерывают накатывающее от зашкаливания эстетики удовольствие и «квартирные» локации. Куда бы не занесло героев – в скромную бедненькую квартирку или пышущие шиком апартаменты, желание перенестись в мир фильма не убавится и в том, и в другом случаях. Каждый закоулок, закусочная и семейный уголок пропитан атмосферой праздничного уюта настолько, что хочется незамедлительно встать и идти поздравлять всех с праздником (хотя на дворе март).

«Хороший доктор» стал третьей работой Тристана Сегела. После ряда короткометражек, режиссер вошел на рынок с полнометражным дебютом «Снова 16» с Лораном Лафиттом в главной роли. Его герой, юрист и философ, переживал специфический личностный кризис (синдром подростка) и был вынужден в свои тридцать пройти через все прелести переходного возраста – разгильдяйство, употребление алкоголя и травки. В «Пересдаче» он углубляется в болезненность и ответственность процесса подготовки к экзаменам и вступления во взрослую жизнь. С типажами персонажей в своей новой картине Сегел работал впервые, и, несмотря на некую вторичность образов и сюжетных виражей, справляется с задачами автор отлично. Несмотря на то, что картина в российском прокате опоздала к новогодним праздникам, она ни в коей мере не потеряет своего очарования.

Рубрика: Культура и ТВ

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