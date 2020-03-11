Уникальное Шоу "Симфонические РОК-ХИТЫ" снова в Москве

Первый в мире танцующий Симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA» представляет новое шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ», программа «Властелин тьмы».

В этот вечер зрители смогут услышать самые известные композиции таких культовых рок-групп как Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein.

В новом шоу дирижер оркестра Fabio PIROLA выступит в роли Властелина тьмы, а музыканты оркестра станут его верными рыцарями. Обладая силой и величием, они перемещаются по сцене. Зрители увидят эпичную схватку сил Добра и Зла. Властелин тьмы должен предотвратить рождение зла на планете и вернуть людям музыку.

Особенность шоу заключается в том, что музыканты не сидят на стульях - они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене.

Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене.

Новые световые эффекты и уникальные видео-инсталляции создают атмосферу и делают шоу фееричным.

Дирижер оркестра итальянец Фабио Пирола на протяжении всей своей музыкальной карьеры мечтал популяризировать симфоническую музыку, открыть ее для широкой публики. В 2015 году он приехал в Санкт-Петербург, друзья познакомили его с творчеством Metallica, Linkin Park, Rammstein, Guns N' Roses и других легендарных рок-групп. Итальянец принял рок-музыку всей душой, увидел в ней грандиозные возможности для творческих экспериментов. Именно в России у него появилась идея соединить рок и симфоническую музыку. Фабио пригласили в CONCORD ORCHESTRA в международную команду профессиональных музыкантов, творчески одаренных и открытых для всего нового. Так появился уникальный проект, не имеющий аналогов ни в России, ни в мире. Первый в мире танцующий симфонический оркестр начал свою концертную деятельность в 2015 году, а сейчас в творческой копилке оркестра уже 5 грандиозных авторских шоу и более 300 программ, которые с успехом прошли на культовых концертных площадках страны. CONCORD ORCHESTRA популяризирует симфоническую музыку не только через рок-хиты. В репертуаре оркестра есть венские вальсы и аргентинское танго.