Пётр Подгородецкий в Академ Джаз Клубе

Российский блюзовый музыкант, бывший клавишник «Машины времени», экс-участник группы «Воскресение» и заслуженный артист Российской Федерации Пётр Подгородецкий даст весенний концерт 26 марта в Академ Джаз Клубе.



Каждый концерт музыканта – это взрыв, это эпатаж, это безудержный блюз и рок-н-ролл. Критики и зрители в недоумении, как в пятидесятилетнем мужчине до сих пор живёт задорный мальчик двадцати лет, который начинал свой путь в легендарной группе с Александром Макаревичем. Одна из популярных песен «Машины времени», музыку к которой написал Подгородецкий, была композиция «Поворот», ставшая визитной карточкой для всей группы. Пётр написал музыку ко многим песням коллектива, прошёл с ним огонь и воду, но уже долгое время выступает сольно. Также он сочинил песни «Скачки», «Этот вечный блюз», «Когда я был большим» и многие другие.

Прочувствовать его бешеную энергетику и зарядиться драйвом настоящего блюза можно будет в Академ Джаз Клубе 26 марта на Арбате, 38. Вас ждет лекарство от мартовской серости и хандры, здесь будет царить буйство музыкальных красок и энергия опьяняющего блюза!