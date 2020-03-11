Кадр из фильма "Пиноккио"// Фото: скриншот с YouTube

"Пиноккио" Гарроне: пугающая фантасмагория о взрослении деревянного мальчика

Марсель Забитцер // Global Look Press

Этот Моуринью всё, тащи другого: "Лейпциг" выбил "Тоттенхэм" из Лиги Чемпионов

Фото: Global Look Press

"Ответственность нести будут все": Поправки приняты. Путин остается. Что дальше?

Фото: Global Look Press

Вирус made in China: Москва осталась без китайского товара

Ирина Прохорова / фото: Андрей Струнин

Ирина Прохорова: похвала от Киселева – катастрофа для репутации "Медузы"

Всеволод Чаплин // фото: Global Look Press

Стали известны последние слова Всеволода Чаплина перед смертью

Фото: Андрей Струнин

Василий Ливанов выкупил костюм Шерлока Холмса за 120 рублей

Global Look Press

Коронавирус подкрался незаметно. Стоит ли россиянам паниковать?

Фото: Global Look Press

Тихонов не будет судиться с Губерниевым за "стукача" и "губошлепа"

Фото: Global Look Press

Витаминный кисель и куркума в рисе: школьники Екатеринбурга питаются правильно

Фото в материале: кадры из фильма "Пещера" // YouTube

"Моих коллег разорвало на куски": исповедь сирийской девушки-врача

Елена Бойко / фото: facebook.com

Звезда ток-шоу Елена Бойко просит Зеленского отпустить ее к Норкину

В центре внимания
Фото: Global Look Press
Дмитрий Быков: Коронованный вирус и полицейский режим
Да что с Мишустина зять: как премьер РФ связан с деньгами патриарха и Кабаевой
"Путин хочет править вечно": Усманова – о пятом сроке президента, одобренном ГД

Новости дня

11 марта, среда

[15:48]В Кении браконьеры убили последнюю на планете самку белого жирафа
[15:44]Группа "Порнофильмы" лишилась площадки в Челябинске из-за претензий МВД
[15:27]Четверо получили ранения в результате взрыва в подмосковной военной части
[14:59]Эр-Рияд намерен нарастить объемы добычи нефти до 13 млн баррелей в сутки
[14:56]Адвокат в Мосгорсуде констатировал, что кадры с задержанием Голунова удалены
[14:19]Лондонский "Арсенал" посажен на карантин из-за контакта с хозяином "Олимпиакоса"
[14:11]МЧС просит предоставить пожарным следовательские полномочия
[13:38]Анна Семенович ужаснула фотографиями обернутого в пакет лица
[13:18]Новый детский центр болезней почек в Москве будет работать с регионами
[13:17]Бывший полицейский Уметбаев извинился перед Иваном Голуновым за пощечину
[13:04]Виктория Боня наживется на поклонниках, продавая платья по 1000 рублей за штуку
[12:47]Совфед признал белорусов и украинцев носителями русского языка без экзаменов
[12:12]У 59-летнего главы дома Габсбургов выявили COVID-19
[12:07]2 нововыявленных пациента с коронавирусом в РФ ранее вернулись из Сеула и Италии
[11:40]В офисах и на производствах установят мобильные пункты переписи
[11:27]Садальский поздравил Голубкину с 80-летием рассказом про кладбище
[11:21]В Совфеде пообещали помощь задержанному в Нью-Йорке Кириллу Фирсову
[10:56]Негосударственную пенсию можно будет получать по старым критериям
[10:49]Срыв рэпера Джигана объяснили послеродовой депрессией
[10:35]В Красноярске аварийно сел Ми-8 с 21 вахтовиком на броту
[09:13]Финансовый кризис и пикеты против обнуления. Главное к утру 11 марта. Кратко

10 марта, вторник

[18:15]Реклама "Арбидола" от коронавируса обойдется производителю штрафом до 500 тысяч
[17:58]Московские активисты подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
[17:39]Страсбургский суд счел законным отказ призывнику из РФ в альтернативной службе
[17:13]ФБК обнаружил у Симоньян и Кеосаяна 3 рекламных агенства с миллионными доходами
[16:50]В Киселевске мужчина уронил на избитую подругу телевизор из-за ревности
[16:26]"Левада": за "Единую Россию" готовы проголосовать 45% активных избирателей
[16:24]Число заболевших коклюшем в РФ с 2017 года выросло в 2,7 раза
[15:42]Путин заявил, что обнуление президентских сроков возможно
[15:25]Фигурантами нового дела о пожаре в "Зимней вишне" стали инспекторы стройнадзора
[15:00]Володин: после 15:00 Путин приедет на заседание Госдумы для обсуждения поправок
[14:43]Федеральные каналы обошли стороной тему обрушения курса рубля
[14:42]Айшат Кадырова получила от отца медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой"
[14:03]Терешкова призвала разрешить Путину избраться на пятый президентский срок
[13:46]Песков подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы
[13:45]Зоозащитники в Москве придут к посольству Якутии из-за обезглавленных животных
[13:20]Эксперт ФСБ не нашла в переговорах фигурантов дела "Сети" признаков терроризма
[13:03]Отельеры могут попросить государство о налоговых каникулах из-за отмены ПМЭФ
[12:28]Жириновский и депутат от ЕР выступили за досрочные выборы в Госдуму
[12:10]Экс-президент Киргизии Отунбаева приняла участие в стихийном митинге в Бишкеке

Фото: Global Look Press
Неутомимые аферисты: Ваш кошелек на запоре. А банковская карта?
Фото: пресс-служба телеканала СТС
Рецепт: фаршированная свекла с орешками в карамели от Александра Бельковича
Global Look Press
Рецепт дня: Вот же, блин, дождались тебя!
Фото в статье: depositphotos
Рецепт: Вегетарианский плов от сестер Зайцевых
Фото: Global Look Press
Поможем выбрать хороший утюг
Фото: Global Look Press
Коронавирус и Масленица: что обсуждали россияне в Сети на минувшей неделе
иллюстрации в рецензии: стоп-кадры из официального трейлера / канал Central Partnership на Youtube
Фильм недели: "Скандал" Джея Роуча
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждали жители российской глубинки на минувшей неделе
Александр Головин на поле в составе «Монако». Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Где "зависла" дань за Головина – и другие мутные трансферы
Кадр из фильма "Горькая луна"
Корейские вампиры и БДСМ от Полански: пять фильмов ко Дню влюбленных

"Пиноккио" Гарроне: пугающая фантасмагория о взрослении деревянного мальчика

Культура и ТВ
15:14, 11 марта 2020

Кадр из фильма "Пиноккио"// Фото: скриншот с YouTube
Кадр из фильма "Пиноккио"// Фото: скриншот с YouTube

Sobesednik.ru — о том, почему новый фильм итальянца Маттео Гарроне вполне может посоревноваться за звание лучшей экранизации сказки о Пиноккио.

Есть один бедный холодный городок с насквозь промерзлой землей и обветшалыми домишками, не имеющими ни единого шанса согреть их обитателей. В нем живет отнюдь не утративший оптимизма и доброты Джеппетто (Роберто Бениньи) — слывущий за местного чудака столяр без работы. Однажды вдохновленный образами кукол из приезжего цирка он решает создать собственного деревянного человечка, умеющего плясать, кувыркаться и фехтовать. Забавно, но в мире, где нет никакой надежды на чудо, именно этой фантастической мечте Джеппетто суждено было осуществиться. Таков зачин всемирно известной истории, которая в руках Маттео Гарроне пробивается через окутавшую мир и сердца людей тьму и обретает смысл поиска тепла и любви.

Сложно представить, кто из современных кинематографистов смог бы лучше адаптировать фундаментальную сказку Карло Коллоди. Гарроне приобрел всемирную известность после выхода сумевшего уловить сознание постиндустриальной эпохи «Таксидермиста», где чучела животных были возведены в ранг метафоры. Далее была картина о телесных метаморфозах и культе бестелесности «Первая любовь». «Гоморра» рефлексирует на тему тотальной криминализации и упадке морали, а «Догмэн» приправляет это шокирующей трансформацией «маленького» человека, не выдержавшего давления суровой реальности, в зверя. Между этим были в коммерческом плане провальные, но визуально дико прекрасные «Страшные сказки», состоящие из дискомфортных и чарующих образов, которые являются двигателем фильма. 

Фото: скриншот с YouTube

Для довольно мрачной сказки «Пиноккио», где деревянный мальчик сталкивается с бесчеловечностью и претерпевает телесные метаморфозы, рука Гарроне словно становится рукой ювелира, с трепетом создающего бриллиант. «Бедный глупыш! Разве ты не понимаешь, что таким образом ты превратишься в настоящего осла, и никто тебя ни в грош не будет ставить?» - предрекает непослушному Пиноккио говорящий сверчок. Как мы все помним, его словам действительно суждено сбыться. Эта трансформация стала самой натуралистичной и гротескной в фильме. Под волнующие мотивы Дарио Марианелли у Пиноккио так же, как и у живого мальчика, вместо рук и ног вырастают копыта, на гладкой коже выступает шерсть, детский голос перекрывает вой, а искривленное в гримасе ужаса лицо скрывается под маской ослиной морды.

Вообще, у Гарроне все «образные» решения достойны оваций. Его герои, созданные без помощи «цифры», выглядят одновременно фантасмагорично и реально, их «жизнь» ощущается на ментальном уровне – ответ нелепо пугающим «Кошкам», которых до сих пор стараешься «развидеть». Невероятно фантастична старушка-улитка, катающая на своей раковине детей и имеющая удивительные свойства до нечеловеческой скорости либо ускоряться, либо замедляться. Образно интересен и комичный консилиум из Вороны, Сыча и умертвленного самим же главным героем Сверчка, который схоластически рассуждает о том, жив или мертв деревянный мальчик. Добавляют дискомфорта этой странной картинке и скачущие в инфернальном танце четыре кролика-гробовщика с маленьким гробиком. 

Фото: скриншот с YouTube

Посреди словно погрузившего город в мир мертвых тумана Пиноккио, прося помощи, стучится в очередной обветшалый дом. Но появившаяся в окне Красивая Девочка с лазурными волосами и бледным как воск лицом говорит, не шевеля губами, что в этом доме все умерли. Взрослую версию Девочки, которая на самом деле является существующей уже более тысячи лет Феей, играет Марина Вакт – находка для картины. Она похожа на богиню — вневременное существо, заставляющее усомниться в ее телесности. 

Форма «Пиноккио» прекрасна. В воздухе витают отзвуки Караваджо, Синьорини и Энрико Маццанти – первого иллюстратора Коллоди. Но несмотря на сказочную подоплеку, в противовес «Сказкам», Гарроне наполняет фильм реализмом, какой можно было разглядеть в его ранних картинах. В унылых закоулках Тосканы 19-го века можно разглядеть ту же покрытую болезненными язвами картину, рисующую бедноту, злобу, криминал и коррупцию, как в «Гоморре» и «Догмэне». 

Тут на каждом углу царит обман и повсеместно люди загибаются от голода. «Я прошу справедливости» — скажет Пиноккио обезьяне-судье. «Всем невиновным место в тюрьме», — ответит страж «правосудия». Столь старая рефлексия, описанная Коллоди в 19-ом веке и подхваченная Гарроне в 21-ом, ничуть не модернизировалась и от того лаконично вписывается в сказочную картину режиссера, которая становится логичным продолжением его фильмографии. 

Фото: скриншот с YouTube

Казалось бы, нищета и несправедливость тут ограничены местом действия, но на деле они простираются намного дальше, охватывая целый мир. Мы видим и непонятно откуда приехавший и в никуда отчаливший пораженный бедностью бродячий цирк, и ослепленных жаждой сиюминутной наживы Кота с Лисой, и безжалостного кучера Господинчика, продающего превратившихся в осликов детей, чтобы получить свой кусок хлеба. Даже дом Феи – пристанище для нуждающихся, потусторонний сказочный мир – видится богом забытым пепелищем, где мертвые давно лежат в тех маленьких гробиках. Мотив «Пиноккио» возводится в ранг образчика мира, каким он был всегда и каким остается по сей день. В нем также царят социальные ущемления, коррупция, и каждый тут выживает как может. 

Проблемы эти вечны и, по сути, не решаемы. Но на этот раз Гарроне чуть отодвигает их в сторонку, как и основную мораль фильма о непослушании и постижении мира через ошибки. На этот раз его основная цель куда иллюзорнее – поиски любви. На этом поприще претерпели поражение герои предыдущих картин автора, но триумфировал, как ни странно, деревянный мальчик. Словно блудный сын он смог вернуться и даже спасти изнеможенного больного отца, который не утратил родительской любви. 

От «Пиноккио» Гарроне все ожидали невиданного мрака, но вопреки ожиданиям он перекрывает тьму светом. От фильма веет холодом, но он также пронизан и теплотой, прежде всего, теплотой любви – любви отца к сыну и сына к отцу. Где бы то ни было, в современном или былом мире, где не спастись от бедности и иных тягот (Гарроне лишает героя финального материального вознаграждения), остается только одна надежда – сохранить человечность и не допустить атрофию чувств. «Самый богатый кормится подаянием», — говорит Джеппетто в сказке. Но в нашем случае еще и любовью. 

Фото: скриншот с YouTube

Зарождение экранного «Пиноккио» началось аж в 1911 году с выходом немой картины Джулио Антаморо. Наиболее известными экранизациями прослыли отрисованная анимация «Диснея»и фильм Роберто Бениньи, где актер сам исполнил центральную роль. Повсеместно фильм был обруган, получил шесть номинаций на «Золотую малину», а сам Бениньи удостоился приза за «Худшую мужскую роль» и практически был изгнан из кинематографического сообщества. У Маттео Гарроне актер, разумеется, реабилитируется и играет с неописуемой нежностью – невольно вспоминается «Жизнь прекрасна». 

На данный момент Бениньи можно назвать лучшим из Джеппетто, а картину Гарроне — лучшей экранизацией сказки Коллоди. Однако на пятки ему наступает Гильемо дель Торо. Сказочник сравнил говорящую деревянную куклу с монстром Франкенштейна и заявил о намерении перенести историю в 1930-е годы в период правления Муссолини, чтобы погрузить героев в мир, поедаемый фашизмом. Долго к дель Торо относились со скепсисом, но его мольбы все же были услышаны стриминг-гигантом Netflix, благодаря которому проект сдвинулся с мертвой точки. Что ж, посмотрим, как он поконкурирует с итальянской версией.

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:

пресс-слуба радио "Energy"

Культура и ТВ

Радио премьера хита Little Big для "Евровидения" состоится 13 марта

Читать далее >

Кадр из фильма "Пиноккио"// Фото: скриншот с YouTube

Культура и ТВ

"Пиноккио" Гарроне: пугающая фантасмагория о взрослении деревянного мальчика

Читать далее >

Лариса Голубкина / фото: Global Look Press

Культура и ТВ

Садальский поздравил Голубкину с 80-летием рассказом про кладбище

Читать далее >

Политика
Полиция фотографирует паспорта участников пикетов против обнуления сроков Путина
Больше Сталина, но меньше Петра: каким грозится стать срок правления Путина
Финансовый кризис и пикеты против обнуления. Главное к утру 11 марта. Кратко
"Ответственность нести будут все": Поправки приняты. Путин остается. Что дальше?
Общество
Адвокат в Мосгорсуде констатировал, что кадры с задержанием Голунова удалены
В Кении браконьеры убили последнюю на планете самку белого жирафа
Эр-Рияд намерен нарастить объемы добычи нефти до 13 млн баррелей в сутки
МЧС просит предоставить пожарным следовательские полномочия
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Резонанс по кейсу Хахалевой был прежде всего общественным. Не удивимся, если 24 марта слушателей не пустят в Люблинский суд, на очередное заседание. Чтобы не давили на трепетного судью Маслова своим присутствием

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Правоохранительные органы Якутии не дремлют. Недавно в Якутске взяли с поличным взяточника, который прямо на месте задержания попытался уйти от ответственности довольно необычным способом. Но не ушел

Мовчан Андрей

Мовчан
Андрей

финансист

Стоит ли мировая экономика перед глобальной катастрофой? На мой взгляд, вероятность того, что коронавирус в итоге может представлять угрозу глобальной экономике, есть. Но на данном этапе паниковать по этому поводу не стоит

Культура и ТВ
Радио премьера хита Little Big для "Евровидения" состоится 13 марта
"Пиноккио" Гарроне: пугающая фантасмагория о взрослении деревянного мальчика
Садальский поздравил Голубкину с 80-летием рассказом про кладбище
"В джазе только девушки" на сцене Академ Джаз Клуба
Шоу-бизнес
Анна Семенович ужаснула фотографиями обернутого в пакет лица
Группа "Порнофильмы" лишилась площадки в Челябинске из-за претензий МВД
Виктория Боня наживется на поклонниках, продавая платья по 1000 рублей за штуку
Срыв рэпера Джигана объяснили послеродовой депрессией

Здоровье
Новый детский центр болезней почек в Москве будет работать с регионами
2 нововыявленных пациента с коронавирусом в РФ ранее вернулись из Сеула и Италии
Реклама "Арбидола" от коронавируса обойдется производителю штрафом до 500 тысяч
Вирус made in China: Москва осталась без китайского товара
Туризм
Авиакомпании пошли на уступки клиентам. Спасибо коронавирусу
Автобус с рязанскими номерами застрял в Индии из-за коронавируса
Как я возвращала деньги за билеты в Италию: сражение с "Победой"
В Москве из-за коронавируса отменен турфорум и концерт солистов Arena di Verona
Авто
Депутат назвал дату старта обжалования штрафов ГИБДД на госуслугах
Собянин в Твиттере пообещал москвичкам бесплатный проезд на 8 марта
Сотрудников ДПС в Тольятти будут судить за фальсификацию чека алкотеста
Чем выше цена авто, тем меньше шанс, что оно пропустит пешехода, выяснили ученые
Недвижимость
29% москвичей недовольны отсутствием спортивной инфраструктуры в своем районе
Налетай, подешевело! Кому дают ипотеку под 2,7 процента
Москвичи жалуются на коммунальщиков, которые обрезают у деревьев все ветви
Эксперт: пока метр будет дорогим, ипотека не поможет
Свежий номер

Фото: стоп-кадр "Россия-1"
Кравченко сообщила об отказе Артемьевой сниматься в "Сватах-7"
Фото: Global Look Press
Как я возвращала деньги за билеты в Италию: сражение с "Победой"
Фото: Анатолий Ковтун
Фото с историей. Как Солженицын поссорил Вишневскую с Образцовой
Фото в материале: кадры из фильма "Пещера" // YouTube
"Моих коллег разорвало на куски": исповедь сирийской девушки-врача
Фотографии со страницы Алексея Поддубного / facebook.com
Автобус с рязанскими номерами застрял в Индии из-за коронавируса
Фото: Global Look Press
Мовчан:
"Все проиграли от выхода из ОПЕК+. На что рассчитывают Путин и Сечин?
Фото: Global Look Press
Звезда фильма "Холоп" Милош Бикович:
Я – патриот России
Фото: личный архив Натальи Лапиной
Наталья Лапина:
Абдулова в постели забыть можно, а Микки Рурка – нет!
Фото: Global Look Press
Ирина Безрукова:
Люблю мужчин без суеты
Марк Захаров и Марк Варшавер // Фото: Global Look Press
Марк Варшавер:
У Саши Захаровой сегодня никого нет, кроме меня


Анастасия Заворотнюк / фото: Global Look Press
"Настя жива-здорова!": Казаченко о состоянии Заворотнюк
Тимур Еремеев на премьере ток-шоу «На самом деле» / фото: Пресс-служба «Первый канал»
"Еремеев пахнет сексом": как снимают "На самом деле" с новым ведущим
Global Look Press
Владимир Пресняков рассказал о блатных участниках вокальных телешоу
Лера Кудрявцева // Фото: Global Look Press
Скандал на "Муз ТВ": Разин назвал Кудрявцеву бездарной ведущей
Ксения Собчак // Global Look Press
Ксения Собчак прилюдно опозорила безголосую Бузову

кадры из ролика, опубликованного девушкой в интернете
Москвичка, снявшая избиение ребенка в больнице, впала в депрессию
Фото: Андрей Струнин
Василий Ливанов выкупил костюм Шерлока Холмса за 120 рублей
Олег Видов // Global Look Press
Американская вдова Олега Видова нуждается в деньгах для съемок фильма о муже
Фото: Global Look Press
Эксперт: наши заводы не могут продать весь свой сахар. Или не хотят...
Клара Цеткин
Дикая Клара: какой была женщина, из-за которой появился праздник 8 марта?
^