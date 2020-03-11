Радио премьера хита Little Big для "Евровидения" состоится 13 марта

12 марта в 8.00 на Радио ENERGY Little Big даст первое эксклюзивное интервью, а 13 марта в 9.00 исполнит свой хит для «Евровидения». Посмотреть шоу можно здесь:

У фанатов Little Big есть шанс попасть в Открытую студию радиостанции и стать свидетелями этого события. Количество мест ограничено пространством студии, поэтому повезет тем, кто быстрее других подаст заявку через директ Instagram.



Кстати, именно в эфире Радио ENERGY полтора года назад было практически предсказано участие Little Big в «Евровидении». Тогда лидер коллектива Илья «Ильич» Прусикин признался Саймону, ведущему «Шоу с Чёрным Перцем»: «Я раньше был категоричен, говорил, что никогда в жизни не поеду на «Евровидение». Но потом подумал: камон! Это же так весело можно постебаться!»