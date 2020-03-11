Садальский поздравил Голубкину с 80-летием рассказом про кладбище

В день рождения Ларисы Голубкиной (отметила 9 марта юбилей) актер Станислав Садальский во время прямого эфира в Инстаграм рассказал подписчикам, как та каждый год ходит на могилы к покойному супругу Андрею Миронову и маме Клавдии Михайловне.

– Она маме сделала удивительный памятник, посмотрите – крест, такой чуть-чуть покосившийся, – рассказал Станислав. – Удивительно художник сделал. Могила ее мамы недалеко от могилы Высоцкого. Сначала она идет к маме – гвоздики кладет, потому к Андрею Миронову – белые розы...

Свой юбилей актриса отметила на сцене в спектакле «Заплатки», куда пригласила только близких друзей и преданных поклонников.

Садальский отметил, что Голубкина никогда не умела «дружить» с влиятельными людьми, поэтому никого из высоких чиновников на праздник не звала.

Ее дочь актриса Мария Голубкина провела эти дни в святых храмах Нижегородской области в молитвах, о чем рассказывала в своем интернет-блоге.