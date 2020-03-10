Федеральные каналы обошли стороной тему обрушения курса рубля

В новостных передачах на федеральных каналах накануне ни разу не привели реальные цифры падения рубля в связи с обрушением цен на нефть, об этом сообщает TJ.

Журналисты утверждают, что хоть на «Первом канале», «России-1» и НТВ обратили внимание на главное событие 9 марта — обвал цен на нефть, а также значительный рост доллара и евро к рублю, в своих материалах сотрудникам каналов удалось не назвать текущий курс валют, не упомянуть в этой связи слова «обвал» и «падение», а также сделать акцент на вине Саудовской Аравии.

По данным издания, лишь один работник НТВ сказал об «заметном снижении» рубля.

При этом каналы в основном говорили, что мир охватила «биржевая паника», «которая не может длиться долго». Работники эфиров отмечали экономические меры, которые предпринимает ЦБ для стабилизации ситуации и заявлении Минфина, что резервных фондов в стране хватит на 6-10 лет.

В качестве причины ситуации была представлена версия, по которой в несостоявшейся сделке ОПЕК и РФ виновата Саудовская Аравия: «Получив отказ, практически пошли на развал ОПЕК+. Заявили, что готовы в одностороннем порядке наращивать добычу и дать серьёзные скидки покупателям. Но цена в 30 долларов за баррель, кажется, не могла не напугать и их самих», — пояснял корреспондент «Первого канала».