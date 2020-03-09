Во Франции на 91-м году жизни скончался шведский актер Макс фон Сюдов

Актер Макс фон Сюдов, получивший известность по ролям в фильмах Ингмара Бергмана, умер во Франции в возрасте 90 лет.

Об этом сообщает журнал Paris Match. «С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года», – приводит издание слова вдовы актера Катрин фон Сюдов.

Макс фон Сюдов снимался в таких фильмах Бергмана, как «Земляничная поляна», «Лицо», «Девичий источник», «Час волка» и «Седьмая печать». Также он известен по ролям в кинолентах «Экзорцист», «Дюна», «Особое мнение» и «Остров проклятых». Кроме того, фон Сюдов исполнил роль принимавшего обличие трехглазого ворона лорда Бриндена в телесериале «Игра престолов».

Последней работой актера стала роль во французско-бельгийском фильме «Курск» (2018), посвященном катастрофе российской подводной лодки в 2000 году.

В последние годы Макс фон Сюдов вместе с супругой проживал во французском Провансе. В 2002 году он принял гражданство Франции.