Звезда ток-шоу Елена Бойко просит Зеленского отпустить ее к Норкину

На днях украинская журналистка Елена Бойко, на протяжении нескольких лет веселившая российских телезрителей своими экспрессивными выступлениями в общественно-политических ток-шоу, получила призрачный, но все-таки шанс вернуться на экраны.

Почему стыдно Шаргунову?

Тем, кто успел забыть эффектную Елену и пафос ее речей за те полтора года, что она провела в львовском СИЗО, напомним: Бойко была последовательным критиком украинской власти. Тимошенок и порошенок уничтожала не словом – одним взглядом из-за очков. России объяснялась в любви, но та ответила ей предательством. В конце 2018 года Бойко была задержана в Москве по обвинению в нарушении правил пребывания в РФ и выдворена даже не на все четыре стороны, а конкретно в одну – на Украину. Родина приняла ее неласково: тут же отправила в СИЗО, предъявив обвинения по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность). Только сейчас Елену отпустили домой под подписку о невыезде.

Тогда «сдачу» Елены Бойко, стопроцентно пророссийского спикера, объясняли тем, что она в своей поддержке Кремля наговорила лишнего и ее таким образом решили обезвредить. По версии депутата Госдумы Сергея Шаргунова, причиной депортации Елены стали «бездоказательные доносы», в которых говорилось, что Бойко – агент СБУ. После передачи телезвезды украинской стороне Шаргунов признался: «Мне горько и стыдно, что я не смог этому помешать».

«Ковтун тоже нарушает закон»

Все это время Елену поддерживал не только Шаргунов, но и Андрей Норкин, в ток-шоу которого «Место встречи» (НТВ) Бойко была постоянным и едва ли не самым ярким гостем, и часто сидевший с ней рядом в кресле эксперта Руслан Осташко. Он и прояснил Sobesednik.ru запутанную коллизию случившегося с журналисткой.

Андрей Норкин / фото: Global Look Press

– Елена на свободе, но уголовное дело продолжается, обвинения с нее не сняли, – объясняет Руслан. – Как рассказывает сама Елена, в первые же дни после задержания к ней пришли сотрудники СБУ и предложили сотрудничать со следствием. За нужные им показания Елене пообещали 2 года условно. Но она не пошла на сделку и практически полтора года провела в тюрьме.

– Наказания без вины не бывает, говорил Глеб Жеглов.

– Тут надо понять, как обстоит ситуация с людьми, которые де-факто являются политическими беженцами с Украины. 90% из них так или иначе нарушают миграционное законодательство России. Им нельзя пребывать в РФ более 90 дней. Спустя три месяца из России надо выехать, провести 90 дней в другой стране. И только тогда можно вернуться. Но почти никто из украинцев это правило не соблюдает. В лучшем случае они делают так, как поступала Елена: пересекают российскую границу в Харькове и, не переходя на территорию Украины, едут обратно. Таким образом они получают отметку в паспорте, полагая, что после нее начинается новый отсчет. На самом деле это не так, но никто в России серьезно не мониторит сроки пребывания украинцев.

Если взять того же Вячеслава Ковтуна, который вообще не пропадает с российских телеэкранов, или любого другого украинского эксперта из ток-шоу, практически у всех есть такое нарушение. Они прибывают в Россию без 90-дневного, как сейчас модно говорить, карантина. Это нарушение со стороны Елены юридически было. Как и у любого другого политического беженца с Украины.

– Разве у Елены есть статус беженца?

– На тот момент вопрос был не решен. В суде я и адвокат доказывали версию, что Бойко – добропорядочный нарушитель закона. Она каждый раз подавала ходатайства в администрацию президента РФ о предоставлении ей статуса политического беженца. И на момент вынесения российским судом решения о ее депортации данное ходатайство еще не было рассмотрено. Потом был отказ, но процессуально суд не имел права выдворить человека, документы которого о предоставлении ему политического убежища еще не рассмотрены.

Но все это на бумаге и не имеет никакого отношения к делу Елены Бойко. Потому что российские суды сейчас достаточно снисходительно относятся к беженцам с Украины, подобных депортаций не очень много. Они есть, но для этого человеку нужно грубо нарушить либо административное, либо уголовное российское законодательство.

«Наши спецслужбы просто выполнили приказ»

– Теперь Елена обещает добраться до тех, кто «сдал» ее в России. Кого она имеет в виду?

– Здесь четко прослеживается рука группы ее недоброжелателей из числа таких же украинских беженцев, которые пытаются «оседлать» тему предоставления легального статуса украинцам для нахождения в РФ и зарабатывают на этом очень большие деньги. Сами они получили российские паспорта за месяц, в обход стандартных процедур. Очевидно, имея связи в миграционной службе.

Елена, будучи человеком, который за словом в карман не лезет и не боится никаких опасностей, копала под этих людей. Ее выдворение связано сугубо с ее журналистской деятельностью. Благодаря участию в ток-шоу Бойко стала заметна. Те, против кого были направлены ее расследования, видели, что она набирает популярность и авторитет, и поняли ее опасность. Сама бы она не стала молчать, так как не приемлет зарабатывания денег на своих же согражданах, которые попали в беду.

– Но Россия же могла не выдавать ее?

– Ее противники, имеющие связи в политических кругах, преподнесли всё своим кураторам так, что Елена Бойко – агент СБУ. Наши спецслужбы просто выполнили приказ тех, кому внушили, будто Бойко связана с украинскими спецслужбами.

– Откуда вы знаете, что она точно не связана?

– У меня нет доказательств – только личное убеждение, основанное на ее конкретных делах и двухлетнем знакомстве с ней, что никаким агентом Елена не является.

Но даже если предположить, что Бойко является агентом СБУ, то какая нормальная спецслужба (я закончил пограничный институт ФСБ России и знаю, как работают наши оперативники) выдаст рассекреченного агента той службе, на которую этот агент работал?! Здесь как минимум должна быть перевербовка. Либо мы ее арестовываем здесь за шпионскую деятельность в пользу Украины и, предъявив уголовные обвинения, сажаем в тюрьму.

В случае с Еленой же получилось, что мы отдали «агента СБУ» самой СБУ: «Мы вычислили вашего агента. Заберите ее, пожалуйста, обратно». Так не бывает. И после этого она полтора года сидит в украинской тюрьме.

– Сможет ли теперь Елена вернуться в Россию и снова бывать в студии сочувствующего ей Андрея Норкина?

– Она дала подписку о невыезде и не собирается нарушать законы Украины. Но насколько я знаю, в планах у Бойко – выйти на президента Украины. Она попробует получить разрешение на выезд в Россию, где могла бы продолжить свою журналистскую деятельность.