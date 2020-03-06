Бэнски заподозрили в заказной краже своей собственной картины в Париже

Британского художника Бэнски обвиняют в краже собственной работы в Париже. Так пишет французская Le Parisien со ссылкой на одного из задержанных воров, передает ТАСС.

37-летний Межди Р. утверждает, что он срезал изображение «Крысы с резаком» с уличного щита по просьбе Бэнкси, с которым уже давно знаком. Похититель отметил, что все это он провернул с родственниками на безвозмездной основе.

Сам художник на вопросы журналистов не ответил, а его адвокат Антуан Вей объяснил, что в случае выдвижения официальных обвинений он будет вынужден их опровергнуть, так как Бэнкси «не может украсть произведение у самого себя».

Отмечается, что вряд ли удастся привлечь к ответственности и Межди, который надеется получить от своего приятеля письменное подтверждение просьбы, так как изображение было нанесено на улице, то украсть его юридически вряд ли можно: художник по факту отказался от своих прав на картину, поместив его в публичном месте.