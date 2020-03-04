В Пушкинском музее открыли выставку туземских и советских татуировок

С 3 марта в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве расположилась экспозиция «Тату», рассказывающая о 3000-летней истории нанесения татуировок.

До 31 мая в пространствах музея можно увидеть порядка двухсот экспонатов со всего мира, предоставленных парижским Музеем на набережной Бранли. В Москве французская коллекция будет дополнена работами и предметами российской истории тату-культуры.

Metro пишет, что зрители могут увидеть советские татуировочные машины. В 60-е годы эти приспособления делали из механической бритвы «Спутник», а в качестве краски использовали жжёный обувной каблук или канцелярскую тушь.

Еще один занимательный экспонат выставки — работы бельгийского художника Вим Дельвуа, который раскрашивал кожу фермерских поросят, предварительно обезболивая их. Также на вернисаже представлены и работы 3 000-летней давности. Начало тату-культуры историки видят в традициях туземцев Океании.

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал татуировки «примитивной туземской модой». Он призвал запретить эту форму бодимодификации, связывая ее с онкологическими заболеваниями.