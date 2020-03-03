В последнюю неделю марта 2020 года в Москве пройдет уже юбилейный, X Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино «Капля», в рамках которого запланирован целый ряд мероприятий, которые вот уже 10-й год подряд представит продюсерская компания Live Entertainment. Кинофестиваль является крупным международным проектом и проходит при официальной поддержке всемирного Союза кинофестивалей остросюжетного и фантастического кино. Фестиваль входит в перечень официальных международных кинофестивалей, признанных Министерством Культуры РФ.

Конкурсная программа фестиваля премьерных фильмов ужасов, боевиков, детективов, фантастики и триллеров пройдет с 25 по 28 марта 2020 года. С утра до поздней ночи в кинотеатрах «Горизонт», «Метрополис» и «Мир Искусства» зрителям будет представлена возможность увидеть лучшие картины, поступавшие в оргкомитет фестиваля в течение года. В конкурсной программе представлены как работы известных режиссеров, так и новичков жанра. Заявки поступали со всего мира, так что зрители смогут по достоинству насладиться всеми особенностями многопластового жанра остросюжетного кино разных стран. В этом году победитель конкурсной программы помимо наградной статуэтки, диплома и ценных призов получит также денежный приз и сертификат на телепрокат фильма.

25 марта также впервые пройдет специальная VR-секция фестиваля в кинотеатре «Горизонт».

28 марта в 18:00 в кинотеатре «Горизонт» состоится пресс-конференция и Звездный мастер-класс в формате Q&A конвенции с участием ВСЕХ звездных гостей кинофестиваля.

По завершении сессии вопросов-ответов зрителей ждет мировая премьера полнометражного триллера «Неожиданный поворот» от звезды Болливудских фильмов Кашмиры Шах.

Членами жюри фестиваля текущего года стали: председатель жюри – почетный судья и многолетний член жюри ММКФ Сильвия Перель (Мексика), киноактер Юрий Торсуев (Россия), кинорежиссер, продюсер, кинооператор и режиссер Андреа Марфори (Италия, фильм «Когти зла»), сценарист и гример Паола Мингони (Италия), голливудская актриса, режиссер и продюсер Елена Корнилова (США/Россия), организатор и программный директор кинофестиваля в Турине, президент берлинского кинофестиваля Obscura Film, а также режиссер и музыкант Родос Блонский (VOID).

Каждый год на кинофестивале присутствуют зарубежные звездные гости. В этом году официально подтверждены следующие участники: суперзвезды Голливуда Крис МакДональд («Факультет», «Идеальный шторм», «Реквием по мечте», «Дети шпионов», «Американский пирог», «Флаббер», «Тельма и Луиза», «Коллекционер», «Супергеройское кино», «Сумеречная зона», «Супермен»), Поллианна Макинтош («Ходячие мертвецы», «Мертвый декабрь»), Хавьер Ботет («Мама», «Слендермен», «Оно 1-2», «Заклятие 2», «Мара», «Страшные истории для рассказа в темно те», «Мумия», «Репортаж», «Астрал 4», «Не стучи дважды», «Выживший», «Пункт назначения»), Андреа Марфори («Когти зла», «Квест страха»), Костас Мэндиллор и Джозиа Блэк («Пила 1-6»), а также главный подарок всем поклон никам страшных фильмов и сериалов – каст суперпопулярного сериала Netflix «Очень странные дела».

Помимо звезд, лично присутствующих на фестивале, в своих видео-посланиях с приветственным словом обратятся ко всем присутствующим такие мэтры мирового кинематографа как Гильерме Дель Торо, Дольф Лундгрен и Стивен Спилберг. Почетными гостями фестиваля, представляющим отечественный кинематограф, в этом году станут Федор Бондарчук, Вилен Бабичев, Юрий Коробейников, Егор Абраменко, каст фильма «Тварь» и многие другие.

29 марта в 18:00 в кинотеатре «Горизонт» состоится торжественная церемония награждения победителей кинофестиваля. На сцену поднимутся авторы лучших фильмов в жанре остросюжетного кино и триллера , а также видные деятели киноискусства.

Кинофестиваль «Капля» – открытое мероприятие, и его могут посетить все желающие – поклонники жанра и звезд кино. Следите за новостями на официальном сайте кинопремии: www.horrorpremia.ru.

Билеты можно купить в кассах площадок фестиваля с 15 марта!