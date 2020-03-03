Медведева нет, но вы держитесь! Мишустин отобрал деньги у кинопродюсеров

Правительство Михаила Мишустина отняло у российских кинопродюсеров субсидии на продвижение фильмов за рубежом. Что это значит для отечественного кинематографа, и так не особенно котирующегося на международном рынке?

Продюсеры рассчитывали получить в этом году 2 миллиарда рублей. Даже чуть больше. Миллиард с четвертью должен был пойти на субтитры, на дубляж, на маркетинг и рекламу для фестивалей и кинорынков. А 770 миллионов – на ребейты.

Но новое правительство поставило крест на этих двух миллиардах. Точнее, министры оставили продюсерам только 70 миллионов на ребейты. На весь 2020 год.

Что такое ребейты

Это система корпоративных скидок, точнее, возвратов части потраченных средств. Система cash rebate позволяет стране, на территории которой снят фильм, возвращать иностранным компаниям часть потраченных на съемки денег. Эта система, в общем-то, способствует развитию экономики принимающей страны. То есть зарубежные кинематографисты приезжают в Россию (Болгарию, Венгрию, Чехию и т.д.) снимать кино, тратят там свои деньги на отели, рестораны, на натурные съемки, на массовку, а потом получают часть своих денег назад.

Система возврата для России – вещь новая, но чиновникам понятная. Хотя кто их знает, этих киношников — а если эти ребейты пойдут в карман тех, кто снимает о нашей России что-то не очень комплиментарное? Хуже того, задумал «очернить»? Госчиновник у нас страшно боится оступиться на идеологической почве. Поэтому министры от греха подальше заморозили 2 млрд, оставив лишь 70 миллионов на пилот, на пробный проект ребейтов — посмотреть, как он покажет себя.

А вот продвижение, реклама, озвучка на иностранные языки — на это решили вообще денег не давать.

Сергей Сельянов: « Мы теряем лицо»

У киностудий и продюсеров, конечно, проблемы. Многие под обещанные субсидии уже заключили договоры с зарубежными компаниями. Кто-то уже разработал программу адаптации своего фильма.

Например, продюсер Сергей Сельянов («Брат», «Мама, не горюй», «Про уродов и людей»):

— Мы уже заказали довольно дорогую переозвучку на несколько языков, договорились с иностранными партнерами, что сделаем это за собственный счет, но получим от них более выгодные условия по контракту.

С одной стороны, такое решение правительства выглядит недальновидным. Культура — это мягкая, но несокрушимая сила. Кто успешнее внедряет своё искусство в чужих странах, тот и побеждает в итоге экономически, причём без всяких войн. Голливуд — всем примерам пример. С другой стороны, отмена материальных «подпорок» мотивирует кинематографистов делать более конкурентный продукт.

— О причинах отмены субсидий лучше спросить правительство, — раздосадован в разговоре с нами Сергей Сельянов. — Какое-то время назад было принято решение о развитии киноэкспорта, что сегодня в мире, безусловно, является трендом. Побеждает тот, кто успешно внедряет свою продукцию, и к креативным индустриям это относится к полной мере. Это бесспорно. И мы вместе с министерствами подготовили, разработали и даже уже утвердили две большие программы, связанные с ребейтами, с экспортной поддержкой, с тем, чтобы распространять наше кино по всему миру. Ведь это совершенно необходимый инструмент. Если вы хотите продавать кино, то, естественно, нужно заниматься продвижением, рекламой и маркетингом. Тем более что мы на международный рынок вышли не так давно. Я имею в виду зрительское кино. В авторском кино мы всегда имели свою нишу.

Так вот, выход на рынок зрительского кино произошел 5-6 лет назад, а до этого российские фильмы вообще в мире не продавались. Что вело, разумеется, к заметному ухудшению качества российского кино. Ну и вот, у нас уже были готовы эти постановления, и они должны были уже вступить в силу. Ну а новое правительство, с одной стороны, возможно, было не в курсе, а с другой – в чем-то засомневалось.

Сейчас мы предпринимаем попытки разблокировать эту заморозку, потому что несём уже определённые обязательства перед партнерами и из-за этих обстоятельств теряем лицо, теряем привлекательность для международного кинорынка.