21-22 апреля в Московском Планетарии состоится «Суд над Лицедеем» с Нонной Гришаевой и Ольгой Тумайкиной. Эта постановка была создана по мотивам произведений А.П.Чехова, А.Н.Островского, Венедикта Ерофеева, Патрика Зюскинда и Исаака Фридберга, которые собрал воедино Сергей Плотов. Главные роли в спектакле исполняют Нонна Гришаева и Ольга Тумайкина. Они предстанут перед зрителями в образе душ Счастливцева и Несчастливцева.

Создатели спектакля «Суд над Лицедеем» решили показать зрителям, что Лицедея — артиста, режиссера, композитора, художника или писателя - имеет право судить лишь Небесный суд. Поэтому в качестве свидетелей со стороны защиты на суд приглашаются души Счастливцева и Несчастливцева, а их измученные тела остаются на Земле.

По словам организаторов, это будет событие планетарного масштаба. Зрители увидят спектакль под грандиозным куполом-экраном, на котором тысячи звёзд создают картину звёздного неба. Автор идеи и постановщик спектакля, учредитель Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» Борис Беленький уверяет, что ощущение Космоса не покинет зрителя ни на секунду, погружая его в особую атмосферу. В процессе спектакля его участники попытаются ответить на вопрос - допустима ли на сцене балаганная похабщина ради сиюминутного успеха, или Лицедей должен своей игрой будить Человека в человеке, озаряя его душу и разум.

Автором костюмов стала Виктория Севрюкова, а над хореографией постановки работала Софья Гайдукова. Музыка Души исполнит на баяне Айдар Салахов, которому досталась в спектакле роль Вечного странника.