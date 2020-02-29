Роман Полански удостоен премии "Сезар" за экранизацию романа о деле Дрейфуса

Режиссер Роман Полански получил премию французской Академии искусств и технологий кинематографа «Сезар».

Его признали лучшим режиссером за киноленту «Офицер и шпион» (J'accuse), сообщает The Variety. Приз за лучший фильм достался «Отверженным» Ладжа Ли.

Картина Полански также награждена за лучший адаптированный сценарий и костюмы. Всего работа была представлена в 12 номинациях.

Отмечается, что ни съемочная группа, ни сам Полански не пришли на вручение премии из-за протестов на фоне сексуального скандала вокруг имени режиссера. Ранее руководство премии в полном составе подало в отставку.

В 1977 году суд Лос-Анджелеса признал Романа Полански виновным в сексуальной связи с 13-летней Самантой Геймер. Режиссер признал вину, объяснив свое поведение воздействием алкоголя и наркотиков. После заключения сделки с судом он провел 42 дня в тюрьме, а в 1978 году бежал из США, опасаясь длительного заключения.

Несколько лет назад еще несколько женщин обвинили Полански в изнасиловании. Так, немецкая актриса Ренате Лангер заявила, что в 1972 году, когда ей было 14 лет, режиссер дважды изнасиловал ее. Позже обвинение сняли в связи с истечением срока давности.

«Офицер и шпион» (J'accuse) – экранизация одноименного романа Роберта Харриса. Фильм повествует о деле капитана Дрейфуса, который был евреем по происхождению. Во Франции его безосновательно обвинили в госизмене и шпионаже.