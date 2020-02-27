Автор памятника Япончику увековечил стрелявшую в Ленина эсерку Каплан

Один из самых известных современных скульпторов России Александр Рукавишников открыл свою выставку в Третьяковской галерее (здание на Крымском валу).

Рукавишников – автор памятников Достоевскому у Российской госбиблиотеки, Никулину у Цирка на Цветном бульваре, Высоцкому, Бескову, Иванькову на Ваганьковском кладбище. Одну из последних своих работ скульптор посвятил… Фанни Каплан, стрелявшей в 1918 году во Владимира Ленина.

– Полуслепая еврейка пришла в зал, где Ленина обожали, – рассказал Александр Рукавишников о причинах создания скульптуры. – Вышла из дома, кстати, на Садовой, 302-бис, который позже описал Булгаков в «Мастере и Маргарите». Она понимала, что ее разорвут, но считала, что должна убить Ленина. Я ее уважаю.

Еще одна работа, попавшая на экспозицию в Третьяковку, датирована 2014 годом и называется «Прощание славянок». Две фигуры, выходящие из одного тела, Рукавишников создал сразу после событий на Украине.

– Даже в Восточной Европе видно, что мы, славяне, не чужие друг другу люди, – считает скульптор.

Также в экспозиции выделяется серия из семи работ, посвященных… курильщикам.

– Как раз в те годы (2010-2011) стартовала антитабачная кампания, которая стала носить иезуитский характер, – объяснял в кулуарах Александр Рукавишников.

Однако корреспонденту Sobesednik.ru скульптор пояснил, что сам курильщиком не является:

– В молодости баловался сигарами или трубкой, но не более того. Просто когда началась борьба с курением, я сразу решил, что надо как-то защищать, что ли, курильщиков. Поддержать. Вы уж строго за это не судите.