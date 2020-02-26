Украина признала Светлану Лободу российской певицей

Певица Светлана Лобода избежала скандала после поздравления мужчин с 23 февраля.

В отличие от украинской певицы Maruv, угодившей в скандал с поздравлениями, ее более опытная коллега и землячка Светлана Лобода не первый год поздравляет мужчин с 23 февраля. День создания Красной армии на Украине давно не празднуется (День защитника Украины отмечается 14 октября), но люди по традиции поздравляют близких и с советским «мужским праздником». Это вызывает недовольство части украинцев, не желающих ассоциировать свою страну ни со старыми советскими, ни с современными российскими традициями и памятными датами.

В итоге Maruv, разместив 23 февраля пост с фразой «Праздников не бывает мало, так что с праздником, дорогие мужчины», попала в широко обсуждаемую историю в стиле «диванной войны». Артистка на это отреагировала: «У меня папа служил, дедушка служил в советской армии, хочу *** и поздравляю. Не переживайте: с 14 жовтня тоже поздравлю, с праздником мужчин, если вы за цэ переживаете». Лев Лещенко и Николай Расторгуев уже пригласили Maruv переехать в Россию.

Maruv / фото Global Look Press

Лобода была не столь красноречива: в честь 23 февраля разместила в своем инстаграме сексуальную фотографию с двумя моделями в красном, сопроводив короткой подписью «С 23.02» и добавив сердечко. Комментариев по поводу того, что она поздравляет поклонников не с тем праздником, обнаружить не удалось. Возможно, Светлану давно уже воспринимают как российскую певицу. Ее «доброжелатели» под праздничным постом сосредоточились не на политике, а на откровенных позах и нарядах моделей и самой певицы, которые понравились не всем.

Год назад Лобода была более словоохотлива по поводу 23 февраля: «Берусь за голову от мысли, что миром могли бы править женщины. Дорогие мужчины, как же хорошо, что вы у нас есть!!! Берегите себя. Нам без вас никак. Любим. С праздником, сильная половина человечества!!!». Но и тогда скандала не было.

PR-менеджер певицы Дарья Бурлакова заверила Sobesednik.ru, что комментарии на ее странице в инстаграм не модерируются.