5 марта в прокат выходит сборник главных короткометражек "Оскара" 2019 года

В 16 российских городах состоятся показы пяти главных короткометражных фильмов минувшей кинопремии «Оскар».
Города показов: Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань, Киров, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Омск, Пермь, Саратов, Томск, Тюмень, Ульяновск, Хабаровск, Ярославль.
Картины будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.
Общий хронометраж: 98 минут
Программа:
Wale/Кийто
Реж. Барнаби Блэкбёрн, Великобритания, 20 минут
Восемнадцатилетний парень пытается наладить свою жизнь и создать бизнес по ремонту машин. Но это не так легко, когда ты чёрный, а за твоей молодой душой уже – криминальное прошлое.
Номинант Британской академии кино и телевизионных искусств
- Участник Norwich Film Festival
Интересный факт
Режиссер фильма Барнаби Блэкбен за последние пять лет создал несколько развлекательных рекламных роликов для таких брендов, как BBC, Nike, Lurpak и Land Rover, и работал с широким спектром талантов, таких как Идрис Эльба, Чарльз Дэнс, Рутгер Хауэр и Кеннет Кранхам. В возрасте 26 лет был награждён премией BAFTA за промо для освещения BBC зимних Олимпийских игр 2014 года.
Fauve/Лиса
Реж. Джереми Комте, Канада, 17 минут
Двое мальчишек вступают в опасную игру с Матерью Природой и друг другом, не осознавая всю опасность своей затеи.
- Участник фестиваля Sundance
- Участник Palm Springs ShortFest
- Участник Toronto International Film Festival
Цитата режиссера
«Взрослея в сельской местности Квебека, я проводил время со своими друзьями, и мы вечно шастали по диким лесам и устраивали друг для друга розыгрыши и соревнования. Для фильма было важно найти двух деревенских парнишек, которые смогли бы передать характер такого дикого детства в своей природной форме - через наивность и жестокость».
Weekends/Выходные
Реж. Тревор Химинес, США, 16 минут
Сюрреальная, похожая на сон, смесь реальности распавшейся семьи и восприятие происходящего маленьким ребёнком, который оказывается между двумя родителями.
- Участник Annecy International Animated Film Festival
- Участник Clermont-Ferrand International Short Film Festival
Интересный факт
Идея о создании фильма появилась в 2007 году, в 2011 году Тревор стал работать над сценарием. Активное производство фильма началось в 2015 году и длилось один год. К проекту было привлечено 26 человек.
Цитата режиссера
«Анимированные кадры требуют намного больше времени, чем отснятые вживую, потому что вы должны рисовать всё. Это очень трудоёмкий процесс, поэтому хронометраж в пятнадцать минут, а именно столько длится «Выходные», - довольно длинный по сравнению с другими анимационными работами».
Sin Cielo/Вне Рая
Реж. Джианна Маартен, США, 25 минут
Двое влюблённых подростков встречаются на границе США и Мексики, не в силах противиться чувствам друг к другу. К сожалению, в окружающем их мире царят жестокость и насилие, и любви здесь не место.
- Участник Sose 5th International Film Festival
- Участник Cork International Film Festival
- Участник Palm Springs International ShortFest
- Участник Los Angeles Film Festival
- Участник HBO NY Latino Film Festival Urbanworld
- Участник Brussels Shorts Film Festival
Интересный факт
Фильм основан на реальных историях, происходящих в районе Ла-Фронтера на северо-востоке Мексики. Похищение молодых женщин и девушек является одной из наиболее острых проблем в современной Мексике. Страна считается вторым наиболее опасным местом для женщин в мире после Бразилии, но из-за повышенного уровня наркопреступности и войны с коррупцией права женщин откладываются в качестве вторичной проблемы.
Skin/Кожа
Реж. Гай Нэттив, США, 20 минут (золото 2019 года)
В маленьком супермаркете в одном из провинциальных американских городков чернокожий мужчина улыбается белому мальчонке через прилавок. Это действие запускает триггер, и между двумя разными мирами начинается настоящая война.
- Участник Edinburgh Short Film Festival
- Участник Clermont-Ferrand International Short Film Festival
- Участник Brussels Short Film Festival
Цитата режиссера
«В New York Times я прочитал статью о неонацистском отце из Аризоны, который учил своего сына стрелять в мексиканцев на границе. У него и его приятелей была своя подпольная банда. Этот парень научил своего сына ненавидеть. Этот бесконечный цикл насилия, передающийся от отца к сыну, стал вдохновением на создание короткометражного фильма».
Показ организован компанией «Мир Фестивалей».