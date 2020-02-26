5 марта в прокат выходит сборник главных короткометражек "Оскара" 2019 года

В 16 российских городах состоятся показы пяти главных короткометражных фильмов минувшей кинопремии «Оскар».

Города показов: Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань, Киров, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Омск, Пермь, Саратов, Томск, Тюмень, Ульяновск, Хабаровск, Ярославль.

Картины будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Общий хронометраж: 98 минут

Программа:

Wale/Кийто

Реж. Барнаби Блэкбёрн, Великобритания, 20 минут

Восемнадцатилетний парень пытается наладить свою жизнь и создать бизнес по ремонту машин. Но это не так легко, когда ты чёрный, а за твоей молодой душой уже – криминальное прошлое.

Номинант Британской академии кино и телевизионных искусств

Участник Norwich Film Festival

Интересный факт

Режиссер фильма Барнаби Блэкбен за последние пять лет создал несколько развлекательных рекламных роликов для таких брендов, как BBC, Nike, Lurpak и Land Rover, и работал с широким спектром талантов, таких как Идрис Эльба, Чарльз Дэнс, Рутгер Хауэр и Кеннет Кранхам. В возрасте 26 лет был награждён премией BAFTA за промо для освещения BBC зимних Олимпийских игр 2014 года.

Fauve/Лиса

Реж. Джереми Комте, Канада, 17 минут

Двое мальчишек вступают в опасную игру с Матерью Природой и друг другом, не осознавая всю опасность своей затеи.

Участник фестиваля Sundance

Участник Palm Springs ShortFest

Участник Toronto International Film Festival

Цитата режиссера

«Взрослея в сельской местности Квебека, я проводил время со своими друзьями, и мы вечно шастали по диким лесам и устраивали друг для друга розыгрыши и соревнования. Для фильма было важно найти двух деревенских парнишек, которые смогли бы передать характер такого дикого детства в своей природной форме - через наивность и жестокость».

Weekends/Выходные

Реж. Тревор Химинес, США, 16 минут

Сюрреальная, похожая на сон, смесь реальности распавшейся семьи и восприятие происходящего маленьким ребёнком, который оказывается между двумя родителями.

Участник Annecy International Animated Film Festival

Участник Clermont-Ferrand International Short Film Festival

Интересный факт

Идея о создании фильма появилась в 2007 году, в 2011 году Тревор стал работать над сценарием. Активное производство фильма началось в 2015 году и длилось один год. К проекту было привлечено 26 человек.

Цитата режиссера

«Анимированные кадры требуют намного больше времени, чем отснятые вживую, потому что вы должны рисовать всё. Это очень трудоёмкий процесс, поэтому хронометраж в пятнадцать минут, а именно столько длится «Выходные», - довольно длинный по сравнению с другими анимационными работами».

Sin Cielo/Вне Рая

Реж. Джианна Маартен, США, 25 минут

Двое влюблённых подростков встречаются на границе США и Мексики, не в силах противиться чувствам друг к другу. К сожалению, в окружающем их мире царят жестокость и насилие, и любви здесь не место.

Участник Sose 5th International Film Festival

Участник Cork International Film Festival

Участник Palm Springs International ShortFest

Участник Los Angeles Film Festival

Участник HBO NY Latino Film Festival Urbanworld

Участник Brussels Shorts Film Festival

Интересный факт

Фильм основан на реальных историях, происходящих в районе Ла-Фронтера на северо-востоке Мексики. Похищение молодых женщин и девушек является одной из наиболее острых проблем в современной Мексике. Страна считается вторым наиболее опасным местом для женщин в мире после Бразилии, но из-за повышенного уровня наркопреступности и войны с коррупцией права женщин откладываются в качестве вторичной проблемы.

Skin/Кожа

Реж. Гай Нэттив, США, 20 минут (золото 2019 года)

В маленьком супермаркете в одном из провинциальных американских городков чернокожий мужчина улыбается белому мальчонке через прилавок. Это действие запускает триггер, и между двумя разными мирами начинается настоящая война.

Участник Edinburgh Short Film Festival

Участник Clermont-Ferrand International Short Film Festival

Участник Brussels Short Film Festival

Цитата режиссера

«В New York Times я прочитал статью о неонацистском отце из Аризоны, который учил своего сына стрелять в мексиканцев на границе. У него и его приятелей была своя подпольная банда. Этот парень научил своего сына ненавидеть. Этот бесконечный цикл насилия, передающийся от отца к сыну, стал вдохновением на создание короткометражного фильма».

Показ организован компанией «Мир Фестивалей».