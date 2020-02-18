Юбилейный Международный конкурс пианистов-любителей "Фортепианные мосты"

Конкурс «Фортепианные мосты» впервые прошел в Санкт-Петербурге в июле 2011 года и за восемь лет своего проведения принимал пианистов-любителей из 35 стран. Это некоммерческий проект, основанный энтузиастом Наталией Добровольской. Она работала медсестрой и вкладывала в организацию личные средства, не говоря уж о силах и времени.

В марте 2019 Наталия скоропостижно скончалась. С тех пор организацией «Фортепианных мостов» занимаются ее друзья, а сам конкурс получил имя Наталии Добровольской.

Сейчас организаторы запускают краудфандинг для поддержки X Международного конкурса пианистов-любителей «Фортепианные мосты» им. Наталии Добровольской, запланированного на 4–12 июля в Санкт-Петербурге. Подробная информация доступна на сайте конкурса.