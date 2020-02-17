Четвертый MacCoffee BOLLYWOOD FILM FESTIVAL

С 10 по 15 марта в семи городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Калининграде, Тюмени и Екатеринбурге — пройдет четвертый фестиваль MacCoffee BOLLYWOOD FILM FESTIVAL.

В программу войдут картины в самых разных жанрах:

криминальный боевик о борющейся с торговлей детьми женщине-полицейской «Отважная» (реж. Прадип Саркар);

история любви амбициозной студентки и беспечного весельчака, работающих организаторами свадеб, «Свадебная церемония» (реж. Маниш Шарма)

драма о жизни незрячей девушки «Слепая любовь» (реж. Кунал Кохли);

семейная спортивная драма о тренере по хоккею на траве «Индия, вперед!» (реж. Шимит Амин);

комедийная мелодрама о донжуане «Берегитесь, красавицы» (реж. Сиддхарт Ананд);

фильм ужасов в документальной манере «Тьма» (реж. Д. Сандип).

Этот фестиваль — прекрасная возможность насладиться национальным юмором, аутентичными реалиями и миром мистики, всего за шесть дней открыть для себя огромный колоритный мир современного индийского кинематографа и обязательно влюбиться в него.